孫女二○○四年出生，我們看她一步步長大。她小時候喜歡坐在玩具汽車裡，兩條腿擦著地面前進，我們也可以從後面推著向前。車子有方向盤，可轉換方向，還有燈和放零食的小格。她爸爸天天開車上班，她在後陽台也開車和奶奶嘻嘻哈哈，有時我們推她到房前空地上玩，也拍下了值得保存的畫面。

稍大一點，孫女會爬進爸爸的車，手扶方向盤轉來轉去，裝模作樣在駕駛。加拿大 的孩子到了一定年紀都會開車，有的中學生還開車上學，學校甚至有學生停車場。我剛看到這樣的情景心裡感到奇特，一想這是加拿大，也就釋然了。

孫女上了高中，也就是九年級後，個子長高了，也開始發育。孫女自控能力強，她不想發胖，不吃家裡的大魚大肉，自己按照健康食譜做菜，吃飯時大家圍坐一桌，她只吃自己的菜，我心裡很佩服這個孫女的自制力。同時她熱中鍛鍊，常常在跑步機上滿頭大汗，但也讓身體的協調能力提高了。爸爸開車時她坐在旁邊，眼睛看著，心裡琢磨著，她爸爸有時也指點一二。全家去休倫湖玩時，在沒人的路段，有時也讓她試駕過把癮；一出現情況，她爸爸就趕忙把方向盤接過去。

等到了可以開車的年齡，她爸爸給她報了駕訓班，以取得正式的駕照，雖然孫女還沒有自己的車，但家裡有父母的兩輛車，完全夠用了。有時朋友聚會，她爸爸喝了幾杯，就讓女兒送我們回老人公寓，我原本有點擔心，但看她操縱自如，我們也很開心。孫女來過我們公寓無數次，但都是坐爸爸的車，不清楚具體的路線，因此這次多繞了一些路，好在一回生二回熟，這些都不是問題。

中學畢業，孫女考上西安大略大學，離滑鐵盧（Waterloo）約一個小時的車程，有時同學家長開車來接孩子，她就搭對方的順風車回來，給對方十加元意思意思。

孫女關心他人，和同學關係好，有時把媽媽包的餃子帶回去讓室友們嘗鮮，同學們喜歡她，選她擔任姐妹會會長，事情多，有了責任，大概不久就該有自己的車了。

回憶孫女和車的姻緣，我作為一路以來的見證者，心裡也很高興。