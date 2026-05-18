好不容易排出了女兒和小外孫都放假的日子，兩歲小外孫首次搭乘加州 列車（Caltrain）遊舊金山 （San Francisco），以前他總是興奮地看著、指著遠方正在行駛的火車，或搭乘遊樂設施的小火車，這次要正式搭火車，我們三人都好期待。

接近出發的日子，看到天氣預報說百分之百會下雨，我和女兒一直糾結要如期出發或取消，老公說：「你們最好還是去，反正坐在火車裡，況且雨也不是二十四小時全天下不停啊。」於是當天早上，女兒開車帶著小外孫來接我到聖安東尼奧火車站（San Antonio Caltrain Station），小外孫興奮地在月台上等候，終於火車鳴著響亮的笛聲駛進月台，小外孫被那巨響嚇到直往後退，不敢上車了，女兒只好硬把他抱上車。進到車廂內，小外孫看到樓梯馬上興奮起來，跑上了二樓，我們想找一個中間有桌子的四人座，可以邊吃東西邊欣賞風景，但是每一個四人座都坐了人，我們只好放棄。

帶著小外孫認識一下整列火車，我們上上下下爬樓梯，在其他車廂穿梭，他開心地喃喃自語，祖孫三人荒腔走板唱著「火車快飛、火車快飛，穿過高山，不知穿過幾百里，嘟嘟、咻咻」。小外孫最喜歡按鍵開門通往下一個車廂，還把折疊椅打開又闔上，玩得不亦樂乎。

出了火車站，最近的渡輪大樓（Ferry Building）是女兒的最愛，裡頭有各式餐館，販售各式特色小吃、甜點麵包、咖啡、飲品。朝著渡輪大樓行進，一輛車駛來，濺了我們三人滿臉滿身的髒水，女兒直呼「好狼狽」，趕快拿出溼紙巾相互擦臉，以免吃到髒水。

像我們一樣出來蹓娃的人還真不少，但是人家的嬰兒車有透明塑膠罩可以防水，我們母女倆不免又互相嘮叨埋怨對方準備不周全，後來是女兒找到塑膠袋，綁在小外孫的腿前，以免打溼他的褲子。在渡輪大樓用完餐後，下一站是聯合廣場（Union Square），有很多商家可以逛；途經皇宮酒店（Palace Hotel） ，我們進去避雨和稍做休息，小外孫被大廳舒適又富麗堂皇的長沙發吸引，又爬又跳玩得開心極了。女兒想著，既然都到了這，不妨去舊金山現代博物館看看，但現場擠滿了排隊購票的人龍，我怕看完回家天色昏暗，說還是算了，女兒只好悻悻然離去。

女兒箭步如飛在前，我老人家使勁全力推著小外孫，在後緊追過馬路。路面又溼又坑坑疤疤，一個不小心嬰兒車卡住了，整台車翻了過去，摔在馬路中央，小外孫被蓋在車下完全看不到，車上一大包的食物和水瓶壓在車上，女兒這才驚覺地轉過身。車子翻過去時，車後桿正好打到我的小腿骨上，但我也顧不了疼，立刻翻正嬰兒車，還好小外孫並無大礙，臉也沒著地，真是有驚無險。

人生就是這樣有喜有悲，不知道下一秒會發生什麼事；生活中暗藏危險，讓我們隨時要謹慎小心，能平安度過每一天，這才是最幸福的人生。