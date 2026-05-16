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南韓豆腐煲

龔剴
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在南加州洛杉磯（Los Angeles）居住的亞裔，最多的就是中國、日本及南韓三個國家的後裔，因此形成不同風味的特殊商業區，例如歷史悠久的華埠、日本城及韓國城。這三個國家的人民外表看起來相似，日文漢字和中文還有不少相同之處，吃飯習慣也差不多，尤其是在吃飯所使用的工具，例如鍋、碗、瓢、盤，特別是筷子，更是完全相同。

除了正式的酒席大餐之外，一般華人選擇的飯館其主食不外是飯及麵兩大類，搭配的菜肴則是酸甜苦辣、各有特色。我自己是山東老漢，對麵食百吃不厭，經常光顧麵食館子。幾年前，朋友帶我去品嘗韓國人開的豆腐煲，點好自己的食物後，侍者雙手戴著厚手套送來一碗石鍋白飯，厚重的石頭蓋子看起來很有重量的樣子。然後又送來一碗湯汁加嫩豆腐，同樣裝在石頭做的容器裡，不但熱氣騰騰，還咕嚕咕嚕冒泡。

朋友拿起小碟子裡的生雞蛋，對著石鍋邊緣在蛋殼上敲開一個口子，將蛋汁倒入冒泡的湯汁中，用筷子攪拌幾下就可以當做主菜。然後用不鏽鋼湯匙將石鍋裡的白飯舀出來，放在另一個普通尺寸的飯碗裡，搭配著進食。

這種石鍋厚重結實，具有保溫效用，除了嫩豆腐搭配不同程度的辣味湯汁之外，可以選擇不同的主食，如牛肉、豬肉、海鮮、韓國泡菜等。此外還有附加的小菜，如甜不辣、 韓國泡菜、豆乾絲、豆芽、小黃瓜，有些餐館會送上一條燒烤小黃魚，小菜吃完還可以再免費加一次，這就很對我的胃口。

如果想要多一些食物，還可以點烤牛排、海鮮餅等菜肴；想要喝湯的話，也可以自己現場做一豌鍋巴湯。記得我童年時期還沒有電鍋這種玩意兒，媽媽們煮飯難免會燒糊，有時候會有鍋巴產生，我們小孩最喜歡搶鍋巴吃，有時候媽媽會將鍋巴做一碗清湯，這是我們這一輩老齡人特殊的回憶。

用不鏽鋼湯匙舀出白飯之後，一定還有不少燒乾的鍋巴黏在石鍋上，朋友告訴我可以請侍者另外送來茶水，將其倒進石鍋中，用鋼瓢大力將鍋巴鏟下來，混入茶水中，這正是一碗我們北方人會過日子的標準清淡鍋巴湯，想不到南韓也有這一種吃法。

吃飽之後，四處看看飯店裝潢是我的習慣，見到這家店竟然張貼了滿牆的中文字，就好像從中國古代的書卷影印下來放大後貼在牆上。在九塊大約四吋寬乘一呎長的木板，各自刻著不同的四個大字，寫著：一食一味、二食香味、三食甘味、四食真味、五食別味、六食親味、七食特味、八食妙味、九食豐味；也許是招攬華人顧客的手法，但也確實令我感到十分有味。

華埠 洛杉磯 南韓

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