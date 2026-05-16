三個太陽。（圖／作者余秋月提供）

去冰島 旅遊時看到了極光，以為此生足矣，然而天空雲彩千變萬化，又一刻的異象出現在眼前，叫人驚嘆。

去年聖誕節 前夕，一個悠閒的下午，我心血來潮在馬里蘭州 住家附近散步，一邊聽著廣播裡稻盛和夫的人生觀，一邊欣賞社區美麗的聖誕裝飾。走著走著一抬頭，突然發現天空出現一小段美麗的「彩虹」，紅黃顏色清楚地掛在天上，讓你幾乎不敢相信它是真的。沒有下雨，怎麼會有彩虹呢？此時太陽光直射，我一直在看，希望彎彎的彩虹半圓弧形會慢慢呈現，但是沒有；反而發現太陽另一邊又有一道同樣的短短直線「彩虹」。

我的心開始激動起來，興奮地想要告訴人們快來看，兩道「彩虹」像一副小水彩畫靜靜掛在天空，我從來沒有看過如此畫面，趕緊拿起手機捕捉這一刻的天空，快速地把太陽和左右的「彩虹」都攝入鏡頭。我打電話給先生，沒人接，只好用跑百米的速度回家拉他出來看奇景，幸運地，他也看到了。我們注視眼前這彩光的變化，從極鮮豔顏色開始變淡，然後漸漸消失，從出現到結束大約二十分鐘。我們沉醉在那片刻的橘紅光，這齣不可思議的遇見，帶來的喜悅就如幾個月前在冰島初見極光一樣。追看極光是有目的的探索，而眼前的奇景是突如其來，且不知其所以然。

回到家，我把照片拿去問AI，它秒速給出答案：原來那不是一般下雨後的彩虹，而是非常漂亮的大氣光學現象，叫做「幻日」（Sun Dog／Parhelion），又稱「假日」、「假太陽」。簡單來說，天空高空有卷雲，裡面漂浮著大量六角形冰晶，這些冰晶就像天然的三稜鏡，當太陽光照射進去冰晶時會發生折射，結果就在太陽左右兩側形成兩個特別亮的彩色光斑，看起來就像多了兩個「小太陽」，而且帶有彩虹般的顏色。

一般的彩虹是太陽光照射在水滴上產生的，通常出現在背對太陽的方向，而幻日則是在太陽兩側出現。我很幸運，看到的是標準的幻日，因為太陽在中間，左右各有一個幻日。很多人第一次看到都會以為是「天上有三個太陽」或「彩虹出現在太陽旁邊」，其實是大自然給我們除彩虹之外的另一種驚喜。

知道原因後，那分驚喜依舊沒有消失。雖然這場天空異象沒有給我什麼暗示，但稻盛和夫的話在耳邊重新響起：事事為他人著想，換位思考，事情總會出奇順利。人生的一切都是由心來描繪，保持樂觀、感恩，美麗的彩光將帶給我面對困境的希望。