我是一名在美國生活了三十六年的移民單親母親，二十年前丈夫因病離世，從那一天起，生活的重擔便落在我一人肩上。我獨自將兩個女兒撫養成人，在忙碌與責任中走過了大半生。今年，我已六十三歲了。

自從邁入六十歲之後，我開始明顯感受到身體的變化，體力不如從前，偶爾的疲憊也不再只是短暫的勞累，而是一種揮之不去的提醒。那些曾經被我忽略的小不適，如今漸漸放大，讓我不得不正視自己的健康與未來。

去年的聖誕假期，我和小女兒從北加州 驅車前往南加州的爾灣 （Irvine），探望住在外甥女家的大姊。那趟旅程本只是一次平常的探親，卻在不經意間，讓我對自已的人生有了新的規畫。

外甥女剛搬入新居，現代而典雅的裝潢讓我一時目不暇接。就在這份驚嘆之中，我的目光一下子停留在她辦公室角落裡那張精緻的按摩椅上。我輕輕地坐了上去，片刻之間，久違的舒適與放鬆悄然湧上心頭，彷彿進入一個只屬於自己的寧靜世界。在她家的那幾天，我幾乎每天都到那張按摩椅上坐坐，臨別時，我已暗下決心──回家後，也要為自己添置一把同樣的按摩椅。

這張按摩椅價格不菲，但以我四十五年來拚命工作的努力，這份犒賞理應無可厚非。然而，就在我在亞馬遜 下單的那一刻，卻無意中聽到小女兒打電話給大女兒，提起這張按摩椅的事。雖然我當面沒有表露，但心裡卻湧上一股說不出口的委屈與心痛。她們的交談中，字裡行間都彷彿滲著酸溜溜的評判，「奢侈」二字像冰涼的針，輕輕刺進我的心頭。

我是一個除了工作賺錢養家，幾乎沒有其他愛好的人。本本分分過了一輩子，勤儉持家，不追逐名牌，也不穿金戴銀，從十八歲開始工作，馬不停蹄地一直幹到六十三歲，供兩個女兒讀書上大學。大女兒是哈佛心理學畢業的，小女兒是栢克萊商學院畢業的，難道，作為她們的母親，我就不配為自己買一張按摩椅嗎？

訂這張按摩椅也是一波三折。我第一次在亞馬遜下單後，第二天就被取消了，理由是要我上傳身分證，好吧，我照做。第二次下單，第二天又被取消了，這次理由更荒謬：信用卡公司拒付，因為金額太大，怕是網路詐騙，我只好耐心打電話給信用卡公司。終於，到了第三次下單，這才算是真正搞定，我幾乎想問自己：到底是買椅子，還是在闖關遊戲啊？

我深知這張按摩椅彷彿悄悄顛覆了家人對我的既定認知，那個只會付出、不談回報、從不為自己追求舒適的人，從來未為「奢華」或「享受」投資過自己，所以這一刻的選擇，顯得格外刺眼。然而，我已暗自下定決心：養育孩子是我的責任和義務，但經營自己的人生、守護自己的未來，更是我此後不再退讓的核心主題。

陽光下，這張耀眼的按摩椅，不只是一個物件，更像是一種宣告。