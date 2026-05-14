感恩節前，我帶著菜園長出來的大冬瓜，送去給一個會做醃製冬瓜的朋友，她正在生病中，說是心臟積水，剛從醫院出來。她大大地嘆了一口氣，說她吃得那麼健康，也運動，還那麼注重養生，可是卻不如已經九十一歲的丈夫健康。

這個朋友也已八十好幾，平時活動力強，還去照顧老人，賺取微薄的收入。她已經吃素多年，拜神拜得很虔誠，從各方面來看，她都是不折不扣很富足的人。反觀她的丈夫，一輩子三餐吃的都是鮭魚，很難得吃一口青菜，卻那麼健康，自己開車愛去哪就去哪，走路也很挺拔。「為什麼他會比我健康？」我的朋友再次嘆息和不解。

正聊到一半，她的丈夫從教會回家，他開心地訴說去教會看人和吃午餐：「只要投入三塊美元就可以吃午餐，沒投錢也沒人逼你。他們還要打包晚餐給我帶回家，我自己都不好意思拿。才支付三元吃午餐，怎可再包一頓晚餐回家呢？」我和他閒聊，他說他不是基督徒，去教會做禮拜是「去看人，不寂寞」。

他是一個很容易知足，也很寬心的人。他在治安欠佳的亞特蘭大（Atlanta）住了三十幾年，沒有鎖過大門，我每次去拜訪他們都是推門直入。我問他，你不怕壞人進來嗎？你不怕小偷來偷東西嗎？他大剌剌地說：「家裡也沒有什麼值錢的東西。要偷，就自己拿去吧，沒什麼好偷的，我幹嘛要擔心？」說完開懷大笑。

其實，他在中年時曾經開了家具店，有兩個人進來買家具，並要他把家具送達指定地址，那兩人還搭他的車一起前往。後來他一路開到很荒涼的山路上，又天黑了，開始感覺有點危險。才正這麼想，那兩人對他拳打腳踢，還拿槍對著他，他被搶劫一空還暈了過去，醒來後，頭暈眼花地開車回家。

照理說，這樣被搶劫的經驗會落下陰影，從此不信任人，可他沒有，依然樂觀知足。

他的孩子們也不是傳統的孝順，但只要過年過節時包個紅包，他就笑呵呵了。他會排遣寂寞，主動找人聊天，覺得自己的一生很成功、很知足。

他每天三餐吃的是煎鮭魚淋上醬油和白飯，基本上不吃青菜或水果，早餐則加喝一杯咖啡。因為沒有吃青菜或水果，缺乏纖維，腸胃蠕動不佳，因此他便秘嚴重。他每十天得服用幫助排便的藥物，每十天才排便一次，相當於一個月才排便三次，這無論怎麼看，都是非常不健康的生活方式。他最健康的舉動是每天散步走路，可是，他從不生病。對於子孫成功與否，他沒有放在心上；明天如何，他也不掛心。他不識字，每天只是看台灣的連續劇，九十一歲了，卻如年輕人走路有風。

我想，九十一歲的他不養生、不養老，卻健康，唯一的原因是養心，這卻是現代人最缺乏的。我學老年學，我的想法是，養生、養老、飲食和生活正常及運動，若加上養心，那麼，每個人都可以成功抗老化。而養心，主要是知足樂觀，得從內心底層出發才算。