毛毛是一隻長毛波斯貓。（圖／作者楊善提供）

生命裡最踏實的陪伴，往往不是刻意尋來的，而是那些默默守在身邊的小生靈。我家的貓——毛毛，便是這樣一名沉默的守護者。

牠是一隻見過世面的貓，足跡曾印在廣州潮濕的街巷，在洛杉磯 （Los Angeles）金色的陽光下。牠腦袋雖小，心思卻通透，這個家裡的一切——我的模樣、屋子的暖意，那些細碎的歡喜與低落，牠似乎都懂，都記在心裡。

記憶裡，日子是被牠細碎的動作填滿的。毛毛極有「彙報意識」：吃完、拉完，只要有訴求，定會跑來告訴我，聽見我回話，便安心回牠的睡墊。若是冬天，夜深人靜時，牠會輕手輕腳跳上床，在被子上摸索，直到摸到我的小腿——牠知道，那個斜度墊著腦袋最舒服。隨後，牠慢慢依偎過來，汲取我的溫度，沉沉睡去。那種無聲的依賴，像捧著溫熱的細沙，悄悄漫過寒夜。

毛毛也有淘氣的時候，床上剛換上新床單，不論牠躲在哪，總能嗅出「領地」變動的氣息，飛奔而來，理所當然地躺下，趕都趕不走。平日裡，只要聽見「搓搓」二字，不論藏身何處，牠都會立刻出現，順勢趴下、左右翻身，盡情享受愛撫。牠本是地道的「老廣」，後變成了吃乾糧的「加州 客」，節日裡，白灼蝦和白切雞是牠的盛宴，能聽見牠牙齒咬得咔咔作響，那是世上最滿足的聲音。

當然，毛毛並非總是順從，這份倔強，在牠生病時尤為明顯。記得有一陣子，牠胃口全無，想來是消化出了問題。我把貓當人治，將保濟丸碾碎化開，拿湯匙餵牠。

牠早有警覺，我只好用大毛巾把牠裹得嚴嚴實實，四隻爪子動彈不得，只露出一顆頭。那一刻，我看得出牠心有餘悸又無奈，緊抿著嘴，滿眼抗拒。僵持許久，藥終究還是灌下去了，只是這一次，牠下了死狠勁，在我手上留下兩個深深的齒印。隔天，牠腸胃好了，又恢復了活蹦亂跳的模樣，唯獨我手上留了傷。

朋友笑我中了「老貓燒鬚」的讖語——行家失手。可我哪裡會怪牠？毛毛不是故意傷我，只是怕那份苦澀、怕那份束縛，那是牠本能的掙扎，往後再遇到這種事，我只想再溫柔些。

平日裡，我一坐在電腦前，牠便會端坐在螢幕前盯著我，彷彿也想湊個熱鬧，這時我就把牠抱進懷裡。牠總愛黏在我身邊，靜靜聽著我們交談，像個沉穩的老友。

然而，歲月終究是無情的。牠不慎摔傷坐骨，再加上年歲大了骨質疏鬆，痛楚像細密的針，日夜纏裹著牠。那些日子很難熬，我守著牠，看著牠咬著牙熬過一個個寒涼日夜，終究沒能撐過那年冬天。

我本以為自己能護牠周全，卻忘了在生死面前，人與獸的悲歡是相通的，我和牠一樣脆弱。毛毛曾在痛苦中狠狠咬我一口，那是牠生命力的迸發，是對病痛的不屈；可當生命盡頭來臨，這隻倔強的小獸收起了利爪，化作了最柔軟的哀愁。

牠或許知道大限已至，最後流下一滴淚與我作別，那滴淚裡，沒有對死亡的怯懦，只有滿溢的不捨：捨不得我的溫度，捨不得這個家。

偶爾想到牠臨走前的那一眼，我還是會忍不住鼻酸。如今，手上的齒印早好了，心上的缺口卻永遠填不滿。但我覺得，牠從沒真正離開，牠只是卸下了那副不再靈光的軀殼，換了種方式陪著我。冬夜裹緊被子時，我會想起腿邊沉甸甸的溫度；雷雨過後，下意識看一眼睡墊，彷彿牠還趴在那裡，正豎著耳朵聽動靜。

牠沒有化作風，也沒有化作光，牠就藏在我的念想裡，藏在這些細碎的回憶裡。原來，愛一個生靈，就是當牠消失後，妳看到的每一處風景，都藏著牠的影子；妳經歷的每一個季節，都帶著牠的溫度。