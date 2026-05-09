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果樹與家的記憶

凱思林
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我們的家位於加州橙縣（Orange County）的一座美麗宜人城市，這裡氣候溫暖乾燥，冬日幾乎不見霜凍，是果樹生長的理想環境。院子裡的小斜坡是我們最喜愛的角落，栽種著幾棵台灣品種的果樹：枇杷、芭樂與蓮霧。隨著四季更迭，它們時而吐新芽、時而開花，成熟時又結出果實，一路陪伴我們的日常，成為生活中最動人的風景。

從廚房窗外望去，首先映入眼簾的是那棵枇杷樹。隆冬中它不畏寒風，綻放一串串淡黃小花，五枚覆有絨毛的花瓣輕柔舒展，花心的金黃雄蕊散發出淡雅清香。蜜蜂忙碌地在花間穿梭，構成一幅詩意的冬日景象。

枇杷樹的生命節奏隨著季節流轉：秋孕花苞、冬綻小花、春結新果、夏果金黃。它蘊含四季的氣息，也是吉祥與繁榮的象徵。台語中，枇杷也被稱為「果子頭」，因為它是農曆新年後最早上市的水果，象徵新一年的開始。每到收成季節，枝頭總掛滿金黃的果實，鳥兒總是搶先啄食，園丁偶爾會忍不住摘下幾顆，果實酸甜多汁，格外可口。我們從不將果實摘光，總會特意留一些給鳥兒享用，換來牠們清脆的啁啾聲，讓院子更加熱鬧。

在枇杷樹的左側有五棵芭樂樹，每當芭樂開花時，潔白的花朵在翠綠的葉間綻放，花瓣微呈杯狀，中央的淡黃花蕊散發清雅香氣。這五棵樹結出的果實各具風味：有的偏酸，有的微澀，也有的甜美。無論味道如何，我們都心懷感恩，能享受這份天然滋味，真是幸福。偶爾午間在院子曬太陽，若正逢芭樂成熟，我喜歡摘幾顆黃芭樂帶進屋裡，濃郁果香立刻瀰漫整個屋子。

在這片果樹園中，還有一棵特別的蓮霧樹，這種熱帶果樹不耐寒，在氣候不適宜的地區往往難以結果實，但我們院子裡的蓮霧樹每年都豐收，讓我們身在美國仍能享受來自故鄉的美味，並感受到與故鄉的深厚連結。

夏季開花時，蓮霧的花朵小巧，淡黃花瓣微微舒展，細長的雄蕊如煙火般綻放，璀璨迷人。即便在酷熱缺水的夏天，它仍能結出甜美果實，令人讚嘆。當果實由青白色轉為粉紅，像小鈴鐺般掛滿枝頭，醒目又討喜。先生最愛蓮霧，總會摘幾顆品嘗，他說，那清脆香甜、多汁的口感，令人回味無窮。

每逢果樹開花，我們總會停下腳步，細細欣賞花姿、聞聞花香，並用相機留住這稍縱即逝的美麗。隨著花瓣飄落，果實漸漸成熟，採收的喜悅溢滿心間。手握剛摘下的果實，還未入口，熟悉的香氣便撲鼻而來。

每次探望孫子孫女前，我們都會問他們想要什麼，他們總是毫不猶豫地回答：「枇杷、芭樂、蓮霧。」可見他們對這些自家栽種的水果有多麼期待與喜愛。

這三種果樹在院子裡一同茁壯，不只是四季的見證，也陪伴我們走過人生的點點滴滴。每當我們用心照料它們時，彷彿看見時間在枝葉間緩緩流動，讓我們更珍惜每個季節的美好，也更感念與家人共享的甜蜜時光。這些果樹不僅記錄四季，也在日常中寫下屬於我們的生活詩篇。

橙縣 加州

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