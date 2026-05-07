我喜歡登信號山（Signal Hill），這座山屹立在聖約翰斯港灣入口處，面對大西洋，站在山頂居高臨下，整個港口城市盡收眼底。

山頭有許多古老建築，著名的卡伯特塔是主體建築，亦是聖約翰的地標景物。這裡還有兩百多年前的炮台，數尊大炮扼守港灣入口，是北美歷史上重要的防禦要地、國家重要的歷史遺跡，更是英法戰爭對決的關鍵戰場，見證法國敗北。卡伯特塔飽經風霜和戰火，從十八世紀到二戰結束，信號山一直是當地重要的前沿要塞。信號山可說是一座傳奇的山，可歌可泣的山，英雄的山。

當今，互聯網、智能手機、衛星導航等都已經深入人們的日常生活，但你知道嗎，這一切即源於信號山。一九○一年，義大利 無線電工程師馬可尼作了無線通信實驗，親自在信號山上收取到自英國發出的、第一個橫跨大西洋的無線電信號，這可是人類的重大事件，它宣告了無線電通信的誕生，並引發了一系列現代信息技術的產生，從而徹底改變了人類的生活。

我站在信號山頂，不但可以飽覽大西洋和下面海港城市壯闊的風景，有時還能見到海洋中出沒的鯨魚。倘若有幸，還可以看到巨大的鯨魚躍出水面，又跌落有聲，或成對的鯨魚噴出沖天水柱，蔚成奇觀。春夏之時，常可見到洋面上遠遠駛來一團巨大的白物，不時閃著耀眼的陽光，看似遠來的貨輪，漸近，才發現是由北極飄來的一座冰山。我立刻想到，鐵達尼號就是因為撞上冰山而沉沒的。

每逢家國盛事，人們都到信號山舉行各種儀式。國慶日、聖誕節等節日在山頂鳴放禮炮、焰火；家有喜慶，人們亦來山上歡慶聚會，燃放禮花彩球，甚或又歌又舞，抒發喜樂之情。信號山又是歡樂的山，幸福的山。

我尤喜愛春夏之際來這飽覽信號山的無限風光，山花隨處綻放，時有蝶鳥飛舞。一到秋天，還可以採摘品嘗山頂的藍莓、紅山果、野葡萄，別有風味。同學少年常來山頂放目馳懷，更是青年男女們談情說愛的理想之地。春朝秋夕，人時來山頂徜徉漫步，或閒坐攀談，自由自在地享受這裡的美好時光。亦有喜歡尋趣的老夫婦，鎮日守坐在這裡，面對浩瀚的大西洋，望著來去的船隻，矚望鯨魚或冰山的偶爾出現。信號山給人們帶來多少樂趣啊。

來信號山旅遊觀光的人更是絡繹不絕，或自臨海懸崖小徑徒步攀登，或從正面驅車直上。我曾於夜晚在山頂向下望，港灣燈光水影閃爍，遙望萬家燈火，港口城市的夜景光彩璀璨，令我很是沉迷神往。

信號山是傳奇的山，英雄的山，也是這裡的人們從心裡無限喜愛的山，是此地人們心裡永遠依戀的家園。信號山也是我心裡永遠難忘的一座美妙的山。