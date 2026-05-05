為了防止水汙染，在美國的許多大小城市中都設有汙水處理廠及汙水管線，然而有許多住在偏遠郊區的人家，因為鋪設的費用過高，市鎮就沒有架設管線通到這些地區，他們只好在後院裝設一個化汙池，以處理居家所產生的廢水。

從家庭中排放的汙水基本上有兩種處理方式，一是利用喜氧細菌（Aerobic bacteria），例如目前都市區域所採用的汙水處理廠；另一種就是利用厭氧細菌（Anaerobic bacteria），最常見的就是處於偏遠地區的個別家庭化汙池。前者效率高，可以大規模地解決大眾的汙水處理問題，後者效率遠低於前者，所以只能為小家庭服務。

多年前，我從加州 搬到華府地區時，因為太太工作地點靠近巴爾的摩（Baltimore），我卻要到華盛頓（Washington）市中心上班，於是在兩城之間的郊區購置房屋，主要是看中它廣闊寧靜，遠離塵囂。然而壞處是離市鎮有大段距離，沒有飲用水及汙水處理的服務，因此在屋子旁邊有個化汙池，後院一百多英尺的地方有著一口深達三百多英尺的水井。

任何事物都需要維持護理。我在這裡住了十年以後，有次和鄰居閒聊，他說化汙池每三至五年都要清理一次，請專門公司用吸管把陳舊的沉澱物吸走，否則若堵塞的話，挖個新的要一萬美元以上。我吃了一驚，告訴他我的池子已經超過十年沒清理了，他建議趕緊找專門公司派人來查看一下。

幾天後，我預約的汙水處理公司專車來到，那是一輛酷似油罐車的卡車，工人接上粗管到我家的汙水池，打開抽水馬達開始抽取汙水。他問我汙水池有多久沒有維護了，我不好意思說實話，只講超過七、八年了，他說是啊，池底沉澱物已經結厚塊，不容易抽取上來，不過還好結塊還沒厚到讓汙水池失效，如果再過兩三年，恐怕就得要挖個新的了。他盡量地左右開弓吸取沉澱物，但告訴我只能到此為止，並建議我使用一種生化劑，每兩個月倒一瓶到下水道裡，可以促進厭氧菌活動，也許能化開池底的沉澱物，一年後讓他再來查看。

過了一年，我依約請他來檢測，他很輕易地就清理了整個化汙池，告訴我池子已經恢復正常，不過以後還是繼續使用生化劑比較好，並且最少兩三年要清理一下。這兩次護理的費用加上一年的生化劑總共五百多美元，比重建一個新汙水處理池要便宜多了。

如是得到一個教訓，沒有任何事物是永恆的，所有的東西裝置都要定期保養，不花小錢的話，將來就要花大錢了。西諺云：「Pay me now, or pay me later（現在付錢，或以後付錢）」確實是很有道理的。