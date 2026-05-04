我們居住在印第安納州的小城韋恩堡（Fort Wayne），前不久這裡又新開了一家華人 超市，我和太太聞訊立刻趕去一探究竟。

我們這裡之前已經有六、七家亞洲食品店，店主多為越南 裔、韓國裔、寮國裔和緬甸裔，他們的店裡雖然也賣中國食品，但並非什麼都有，很多食品都是他們祖國的人習慣和喜歡吃的。比如在越南裔開的店裡，有賣油炸豆腐，卻沒有華人喜歡吃的油豆腐果，這兩種食品雖然在原材料和製作方法上相似，但口感是不一樣的。

韓國店幾年前被一名華人店主盤了下來，但進貨渠道和商品種類與之前的店沒有太大變化，店內仍然有很多韓國人喜歡的食品，比如泡菜以及一些韓式和日式零食。而新開的這家店是完完全全的華人超市，所以讓我們感興趣。

果不其然，這家店大多數食品都是華人喜歡吃的，很多直接來自中國本土。比如斜橋榨菜，這是很多年前我在上海老家時就經常吃的，他們的店不但有賣，而且還特便宜，一包不到一美元。

豆豉是我喜歡用於調味的配料，用它做豆豉排骨、清蒸大蝦等都十分美味，而我們這兒的韓國店裡只有同樣以黃豆為原料的味噌，我若需要豆豉，以前都得開車幾個小時去芝加哥（Chicago）的華人超市買，如今在這家新開的店裡就能買到。再如糟滷，我們老家人都喜歡用它來做糟雞爪、糟豬手和糟豬肚等食物，其他店都沒賣，這家店有進貨，真是讓人驚喜連連。

對於消費者來說，商店總是愈多愈好，不但能買到所需要的各種商品，還能貨比三家，買到相對便宜的東西。商家之間是競爭關係，都把價格比別人低作為營銷手段，所以同樣的商品在不同的店裡，價格常常浮動。所以我們每次外出購買食品，常常要光顧好幾家店，互相比價。但這樣做是否好，也是見仁見智，我母親在我這裡小住時，就說：「你們去幾家商店，看似買到划算的商品，卻沒有將花去的時間和汽油費算進去，還不如在一家店把所有東西買齊了。」

母親說得沒錯，然而對於普通消費者來說，幾美元或者幾十美分的差價，在選擇商品時都是具有吸引力的。只要有便宜的就不想買貴的，買到了相對便宜的東西心裡就很高興，這是心理層面上的一種滿足感，姑且叫它升斗小民的快樂吧。至於這樣做可能付出的代價，拿出一點阿Q精神來，視而不見吧。