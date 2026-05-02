二○二六年的元旦剛過，我便同一群朋友踏上了去古巴 旅遊的新征途。到達後一見到導遊喬治，大家像發現新大陸一樣驚嘆，直呼「太像了」。的確，這名古巴導遊的面容與美國前總統歐巴馬 驚人相似：修長的臉型、深邃的眼睛、標誌性的笑容，就連黃裡帶黑的膚色也與歐巴馬接近；再加上他那高大挺拔自信的站姿，更顯神似。

喬治對此似乎已習以為常，即便大家開玩笑說，如果在歐巴馬當政時就發現喬治，極有可能會被請去當替身，他也一笑了之。我乘機向他介紹了一九九三年的美國著名政治喜劇片「冒牌總統（Dave）」，當聽說因容貌相似假扮美國總統的大衛最後收穫了第一夫人的愛情時，他笑著回答：「我喜歡這個結局。」

容貌相似並不罕見，但大多是五官某些部位相像，或是乍看之下有相似感，要像喬治這樣和美國前總統長得像，機率不知該有多低，能遇上他，不能不說是在古巴的一個奇遇。

在這個看臉的世界，容貌如果和名人相似，有時還勝過自身能力。中國安徽省有個叫羅元平的農民，因長相酷似俄羅斯總統普亭，不僅被請去莫斯科錄製節目，還成為網紅，改變了人生軌跡。電影和戲曲界這樣的例子更是不勝枚舉，不少人就是因為與名人、偉人容貌相似，彷彿擁有了邁向成功的直通卡。我們以此打趣喬治，他卻對此表現出了很強的免疫力。

能有這麼一名「總統級」的導遊，大家都非常開心。我們稱喬治「歐巴馬先生」，一路上插科打諢，逗嘴戲鬧，他也十分配合，用幽默和風趣見招拆招，旅途因此平添了不少樂趣。喬治雖有相似的容貌，但尚未掌握歐巴馬講話的藝術，他對古巴落後的狀況毫不避諱，對自己國家的熱愛也毫不掩飾。歐巴馬總統在任時，推行「平價醫療法案」，惠及美國平民；推動美古關係正常化，惠及古巴人民。而「歐巴馬先生」，則讓我們很好地了解了古巴，也認識了一個真正的古巴人。

返程的飛機起飛了，逐漸遠去的哈瓦那海岸線似乎還繫著「歐巴馬先生」。這次偶遇純屬巧合，但它也提醒我們，在這個看似分割的世界裡，人類之間比自己想像的更為相連。尤其是在跨越國界與文化的全球化時代，人類不僅會有相似的面孔，更有著共通的人性，喬治正是人類多樣性與共同性交織的生動註腳。然而，如何合理地運用容貌的相似，則需要我們用自身的認知與道德規範去踐行，希望帶來的是美好與和諧。