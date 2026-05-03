探訪歐洲小鎮，這一切都要從瑞士的日內瓦（Geneva）說起。

瑞士地小而山多，天然資源有限，但是他們融合了德國 人的務實與勤奮、法國人的優雅與神韻，以及義大利 人的聰慧與靈巧，在阿爾卑斯山打造出成群的曠世美景，又沿著積雪融化而下匯成的湖泊，繁衍成一處處美麗的城市。而如鐘表等精細工業，亦在此彈丸之國落地生根，長足發展及至享譽全球，成為瑞士人永久的驕傲。

那是一個春花正開、空氣裡飄著微香的季節。先生與我在逗留過蘇黎世（Zürich）、伯恩（Bern）、洛桑（Lausanne）的幾天後，繼續乘火車順著湖光山色向西而行，一路直達聯合國 的歐洲總部日內瓦。

我們所住的旅館就臨近日內瓦湖（Lake Geneva），從房間的窗口朝下望去，只見街頭頻繁有電車來回穿梭，先生一時之間似乎心有所悟，起了「何不隨著它到處觀景」的念頭；也就是從這一步開始，日後每當我們在歐洲旅遊時，總習慣即興跳上駛近的來車，任由它載向不知名的遠方。也正因為如此，讓我們得以親近成群吃草中的牛羊，並有緣踩上許多崎嶇的田間小徑，當望見炊煙四起的時候，坐看那些覆著紅瓦磚牆的美麗農舍。

且說我們在日內瓦湖畔上了電車，一路由市中心漸次駛向城外的近郊，更令人意外的是，不久後，我們竟然已經跨越過邊境，來到了一個法屬地內的鄉間小鎮。

我們正好趕上邊境小鎮裡熱鬧的市集，法國的物價確實要比瑞士便宜太多，難怪剛才和我們一起下車的人，現在手上均提著滿滿的時令蔬果。

看那清翠的嫩葉上仍淌著水滴，繁花也爭著在晴空下綻放出微香，我們逕自都放慢了腳步，想和生活在當地的人們一樣，從日常裡去感受那看似平凡的幸福。

自日內瓦的愉快經歷之後，我們在每一次的歐遊路上，更是毫不猶豫地踏上身邊的電車，任隨它載著前往無所知的各地。在德國時，美茵茨（Mainz）旅館前樸實的電軌車，把我們引入一片偌大的草莓園；而法蘭克福（Frankfurt）就近駛來的長節車，更讓我們在所行不遠之後，看到了萊茵河畔的美麗渡輪。

在義大利時，米蘭大教堂邊上醒目的電軌車，不但把我們帶到了古意盎然的運河區，也使我們在無意中遍嘗鄉野原味，我以為在生活中的確幸與快意，真的莫此為甚。

我暫時收起已隨車飛揚的思緒，卻衷心期待與先生下次的歐洲之行，一趟探訪近郊小鎮的歐洲之行。