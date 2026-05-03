家住底特律（Detroit）附近的丁兄來電，話題最後落在裝修地下室上。他忽然提起往事，十多年前，他到多倫多（Toronto）旅遊，曾在我家地下室住過兩晚，至今記憶猶新。

屈指一算，我們家的地下室裝修已將近二十載，時間一久，成了朋友圈裡口碑不錯的樣板。那是一個完全開放的空間，有一千五百平方英尺，沒有刻意分隔，卻自成秩序。一角是酒吧，燈光柔和；一角鋪了榻榻米，席地而坐，最宜聊天；卡拉OK、乒乓桌、跑步機各據其位，動靜皆宜。朋友來了，往往一待就是一整個夜晚。

地下室的衛生間，尤其是那個玻璃淋浴房，更是常被問起。它實用、耐用，幾乎不顯歲月痕跡。

當年裝修時，我曾異想天開，要求師傅做一個木製桑拿房，想聞那種杉木被熱氣蒸出來的清香。師傅聽了直搖頭，說木質久了不易清潔，又怕潮氣侵蝕，反而麻煩。他轉而推薦一款新產品──鋼化玻璃淋浴房，鋁合金框架安裝方便，也好打理。他翻出圖片給我們看，線條簡潔，設計現代，我心想不妨一試。

結果證明，這一試就試出了二十年的舒坦。那其實是一個兩用的單人淋浴房，既可洗澡，也可做蒸汽桑拿，台灣人稱它為「三溫暖」。外觀呈弧形，採移動拉門，寬八十公分、長一百二十公分、高兩百二十公分，尺寸不張揚，卻恰到好處，站坐均可。

裡頭設備齊全，有暖風機，冬天不再寒意逼人；有風扇，夏天蒸完也不覺悶熱；燈、鏡子、音響一應俱全；多功能按摩水孔在熱氣中輕敲背脊；花灑與軟管配合得宜，蒸完沖洗，格外痛快。

我大約每周洗一次桑拿，每次二十分鐘，像給身體一個約定。蒸汽升起時，世界彷彿被暫時按下靜音鍵，只剩呼吸與汗水的節奏。

桑拿並非現代人的發明，追溯起來，它源自芬蘭，已有四千年的歷史。早期的桑拿房是用石頭堆砌，燒熱後潑水生蒸汽，人們在其中取暖、清潔，也談事、療傷。在北歐漫長而寒冷的冬季，桑拿不只是洗浴空間，更像精神與身體的庇護所。

後來，這種熱療方式流傳各地，形式雖變，核心卻始終未改，就是讓人出汗，使身體回到最原始的平衡。

桑拿的好處，醫學上說得很清楚：促進血液循環、放鬆肌肉、幫助代謝。而對我而言，它的效用更貼近日常。有時覺得喉嚨微癢、四肢發冷，像感冒要來不來，立刻蒸一次桑拿，出一身汗，隔天往往雲散風輕；有時工作累積，精神疲倦，腦子像塞了棉花，蒸完出來，整個人彷彿被重新擦亮。

底特律與多倫多的氣候相仿，一年裡有好幾個月與雪為伍。窗外天寒地凍，路面結冰，若能足不出戶，在家裡享受一場三溫暖，怎一個「美」字了得？那種幸福很樸素，能在最冷的日子裡，讓家裡永遠有一個小小的避風港。

我把體驗這些一一告訴丁兄，電話那頭，他聽得認真，不時插話詢問尺寸、功能、品牌。聊到最後，他笑著說：「我決定照樣複製。」

我也笑了。房子會舊，設備會老，但某些生活方式，一旦合身，就會被一代代、一次次複製下去。在漫長的北美冬季裡，一間小小的三溫暖，正是抵禦寒冷、保存日常幸福的最佳所在。