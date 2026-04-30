來到美國加州 ，要說感受最深的事情，不是購物，也不是考駕照，儘管這兩件事都給我留下很深的印象，但讓我深受感動的是看病。

看病的程序是：家庭醫師診斷之後，如需要進一步檢查，他們會安排專科醫師，根據醫療保險 公司核准函預約專科醫師。專科醫師如果不是華人，需要向醫療保險公司申請翻譯服務。

在每次預約專科醫師看病的時候，如果不是華人醫師，我會詢問是否需要翻譯。專科醫院的醫務人員會根據病情，以及醫院是否有華人助理，來決定是否需要翻譯。我這次看病主要是檢查，做完就結束了，因此，醫務人員表示不需要翻譯；好在我每天都練習聽英語對話，在堅持了近十個月後，對英語有了一些語感。

在醫院的服務窗口，我用簡單的辭彙說明了個人資料，並透過手機翻譯填寫表格。在檢查過程中，醫師微笑著用簡單的英語和肢體語言和我溝通，順利進行了身體檢查。

在全部檢查做完之後，我想知道什麼時候能看到結果，以便能夠提前預約專科醫師。當我詢問服務窗口金髮的美國醫務人員時，她因為忙於其他事情，無暇搭理我；旁邊的一名非裔 醫務人員走過來，微笑著帶我到做檢查的服務窗口。我把我的問題告訴了她們，她們的回答卻讓我感覺非常尷尬，因為，她們的英語說得太快了，我絕大部分都聽不懂。

我只能說，「抱歉，我的英語非常不好，請妳們說慢點。」她們立刻說「對不起」，然後用很慢的語速和在紙上重點書寫，告訴我檢查報告完成後能預約醫師的時間，並徵求我的意見。因為我年老聽力降低以及反應慢，她們反覆說了幾遍，並沒有表露出任何不耐煩，直到我明白。

當確認了預約的時間，我才輕輕地舒了一口氣。這時，所有醫務人員都開心地笑了，她們高興的程度甚至超過了我，讓你感覺到她們就像家人一樣為你高興。

回家的路上我在想，在美國的醫院裡，各個種族的醫務人員之間相處如此和諧，病患接受的不僅是先進的醫療設備檢查、高水準的服務，更得到了尊重和誠摯的關懷，使我沒有感覺到因為年齡、種族和語言不通的尷尬和窘境。經過這次看病，更增加了今後自己去醫院做檢查的信心。

我將看病經歷分享給老年活動中心的一些華裔老人們，我著重提到，我們華裔老年人為了自己方便，也為了減少因為語言不通而增添醫務人員的麻煩，要像小學生學習認字一樣，下功夫掌握一些基本的英語用語。掌握手機翻譯軟件也非常重要，可以將我們要說明和表達的內容，透過手機翻譯軟件表示出來，如此一來，無論在任何場合都不至於陷入困境。老人們讓我幫助他們在手機上下載翻譯軟件，並操作示範，當他們知道如何操作後都開心地笑了，如釋重負地笑了。