在德州 普萊諾（Plano）好市多 買完東西、走向出口時，看到左側的披薩店聚集許多顧客，有的扶著購物車等候觀望，有的站在點餐機前選購食品，有的坐在餐桌旁津津有味吃著披薩。見此，我立馬想起上周六老伴在此處的祈求：我也想吃披薩。但苦於不會說英語，看不懂英文，不知如何表述購買意願，我倆在點餐機旁無奈徘徊一陣子後揮手作罷，怏怏不快離去。

這次再次行經至此，又見誘人的披薩，我立馬來了精神，快步走到點餐機前，但觀望了一會兒，還是茫然不知所措。這時，一名面容姣好的中年女士來到近前，而且是黃皮膚亞裔面孔，我當即張口求助：「妳是華人 嗎？」中年女士先是一愣，接著邊點頭邊「嗯嗯」回應。我欣喜異常，馬上用手指向披薩店櫃檯上方，請她幫我倆點兩小塊披薩。女士愣神了，嘴角動了幾下，沒有說話，而是直接在點餐機上點擊起來，接著插入信用卡。我老伴立刻醒悟過來，向我拿現金給人家。

誰知，當老伴把五元美金遞到女士面前時，她卻向後倒退幾步，且不停擺手，弄得我和老伴又一次茫然：妳替我倆點餐付款，我們還妳錢啊。這時，披薩店售貨窗口擺出兩小盤披薩，中年女士馬上遞給我老伴一張收據，示意我們快去取披薩。老伴順勢再次向女士遞上現金，女士又是後退搖頭擺手，無奈之下，老伴只好先去取披薩。

當老伴捧著香氣氤氳的披薩坐到餐桌旁，望著她手中未送還的錢款，我心中又蕩起歉疚漣漪。不行，中年女士幫我倆點餐付款，已經讓我們倍感溫暖，若是不還錢，還怎麼在這裡安穩生活？於是，我從老伴手中要過現金，趨步上前遞給在披薩店旁等候的中年女士，並親切詢問：「妳是大陸哪裡人？」中年女士再度邊後退擺手，邊說出一句輕柔話語，其中「菲律賓」三個字較為清晰。我疑惑頓消，看樣子她是菲律賓華僑，祖輩或父輩先到菲律賓，她出生後接觸的皆是英語和當地語言，華語受家人影響或許能聽懂一些，但述說表達卻很吃力，只能用簡單的「嗯啊」點頭應對。

見我倆實在無法用語言交流溝通，我便雙手合十，輕輕頷首點頭，向菲律賓女士獻上一片真誠謝意。

菲律賓女士推起購物車走向出口，望著她漸行漸遠的背影，我和老伴一起站起身目送她，並喃喃自語：菲律賓華僑，好人！妳雖然未能用華語表達心聲，卻用慷慨坦誠行動，讓我們兩個年過花甲的東北佬，在異域他鄉感受到中華民族的樂善好施，以及助人為樂的美德。謝謝妳，菲律賓女士，願妳萬事順遂、平安喜樂。