我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

好人好事

珍妮
聽新聞
test
0:00 /0:00

一個星期前，老伴半夜發病，整個人癱瘓在地，送至急診室，被診斷為急性肺炎。他在新澤西州櫻桃山（Cherry Hill）一家私立醫院住了三天，出院後依舊虛弱得很，我前前後後侍候著他，又著急又疲憊。未料禍不單行，家中的烘乾機突然壞了，換洗的衣服、床單根本無法晾乾。我心急如焚，找師傅來修理，對方說機器太舊了，沒有零件無法修復，要我趕緊上網買台新的。這可把我逼上梁山，趕緊上網訂購一台新機器。

等烘乾機送到家中後才發現出了錯，原本的烘乾機是靠煤氣發動的，而新購的這台是電動的，完全是兩碼子事。送貨工人擱下貨品就不管了，草草一句：「沒事，你打電話找個電工（electrician）來安裝一下應該就可以了。」

我只好藉互聯網徵召電工，一下子就有一家電修公司回應，答應明天一早過來查看。第二天，電修公司來了兩名男子，一個是年紀較大的技師，另一個年輕小伙子像是學徒。兩人看了一下烘乾機，又跑去地下室查看斷路器，然後義正嚴詞地對我說：「你們家的輸電系統太老舊、太過時了。」老技師指給我看電表開關的汙漬及鏽跡，宣稱隨時隨刻都會發生火警，搞不好還會禍害左鄰右舍，我被這番話嚇得瞠目結舌，說不出話來。

我怯懦懦地提及烘乾機裝置問題，這名仁兄回答，烘乾機必須另外裝置一個插座才能使用，問他多少錢？他說一千兩百元，但是電表的更新是當前急務，他們公司只需六千五百元就可以全部搞定，當即他開出報價單，要我考慮考慮。

電修技師走後，我左思右想，總覺得這件事太離譜了，我得另找熟人提供意見。一時想起教會的前任會長強森先生，他是名退休電器技師，撥了電話過去，他問清來由，立即開車趕過來查看。強森先生室內室外查看家中的電力系統，然後平靜地對我說：「管姐妹，不用擔心，事情沒那麼嚴重，明天下午我可以帶來新插座，幫妳把烘乾機裝好。至於電表裡的鏽跡，只要把室外接線重新包紮後不再進水就可以了。」

第二天下午，八十多歲的強森先生冒著大風雪，如約來到，一個人在洗衣間敲敲打打，把烘乾機裝好了。他又跑去屋外清理電表，等一切弄妥後，他笑著對我說，「沒事了，你們可以安心啦。」我問他工錢要多少？他說：「六十元就可以啦！」我一時感激莫名，眼淚都要掉下來了，這真是雪中送炭的好人好事。

新澤西州

上一則

第一次做泡菜

延伸閱讀

急診室一日瑣記

急診室一日瑣記
喪妻之後

喪妻之後
她沒有一起回來

她沒有一起回來
與往事好好告別（一二）

與往事好好告別（一二）

熱門新聞

郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」，這是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。（蘇富比提供）

溥儀、張學良和宋美齡都曾收藏的一幅畫 雍正用它平息篡位醜聞估價1.5億港元

2026-04-27 19:02

百米深坑創奇蹟(上)

2026-04-18 02:00

住宅樓頂鴿子房

2026-04-19 02:00
（圖／王春子）

你媽去讀碩士班了

2026-04-27 02:00

妳有多痛？

2026-04-28 02:00

我的小螳螂

2026-04-27 02:00

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金