一個星期前，老伴半夜發病，整個人癱瘓在地，送至急診室，被診斷為急性肺炎。他在新澤西州 櫻桃山（Cherry Hill）一家私立醫院住了三天，出院後依舊虛弱得很，我前前後後侍候著他，又著急又疲憊。未料禍不單行，家中的烘乾機突然壞了，換洗的衣服、床單根本無法晾乾。我心急如焚，找師傅來修理，對方說機器太舊了，沒有零件無法修復，要我趕緊上網買台新的。這可把我逼上梁山，趕緊上網訂購一台新機器。

等烘乾機送到家中後才發現出了錯，原本的烘乾機是靠煤氣發動的，而新購的這台是電動的，完全是兩碼子事。送貨工人擱下貨品就不管了，草草一句：「沒事，你打電話找個電工（electrician）來安裝一下應該就可以了。」

我只好藉互聯網徵召電工，一下子就有一家電修公司回應，答應明天一早過來查看。第二天，電修公司來了兩名男子，一個是年紀較大的技師，另一個年輕小伙子像是學徒。兩人看了一下烘乾機，又跑去地下室查看斷路器，然後義正嚴詞地對我說：「你們家的輸電系統太老舊、太過時了。」老技師指給我看電表開關的汙漬及鏽跡，宣稱隨時隨刻都會發生火警，搞不好還會禍害左鄰右舍，我被這番話嚇得瞠目結舌，說不出話來。

我怯懦懦地提及烘乾機裝置問題，這名仁兄回答，烘乾機必須另外裝置一個插座才能使用，問他多少錢？他說一千兩百元，但是電表的更新是當前急務，他們公司只需六千五百元就可以全部搞定，當即他開出報價單，要我考慮考慮。

電修技師走後，我左思右想，總覺得這件事太離譜了，我得另找熟人提供意見。一時想起教會的前任會長強森先生，他是名退休電器技師，撥了電話過去，他問清來由，立即開車趕過來查看。強森先生室內室外查看家中的電力系統，然後平靜地對我說：「管姐妹，不用擔心，事情沒那麼嚴重，明天下午我可以帶來新插座，幫妳把烘乾機裝好。至於電表裡的鏽跡，只要把室外接線重新包紮後不再進水就可以了。」

第二天下午，八十多歲的強森先生冒著大風雪，如約來到，一個人在洗衣間敲敲打打，把烘乾機裝好了。他又跑去屋外清理電表，等一切弄妥後，他笑著對我說，「沒事了，你們可以安心啦。」我問他工錢要多少？他說：「六十元就可以啦！」我一時感激莫名，眼淚都要掉下來了，這真是雪中送炭的好人好事。