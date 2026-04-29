累積兩年多兼職醫療口譯的經驗後，領英上的獵才訊息如風頻叩，一份華盛頓州 的全職電話口譯職缺吸引了我──居家辦公，為醫療保險 公司做口譯服務。面試順利，考試過關，這份工作福利完善，薪資談判成功，連年底請假返台也獲雲淡風輕的應允。退休後我斜槓多領域多年，都是自由自在地兼職工作，沒想到繞了一大圈，又回到全職，令我既喜且憂：喜的是能力再獲肯定，憂的是重回朝九晚五能否適應？

三月初，我於東岸時間上午十一時三十分開工，密集訓練隨即展開：三名新人分別是西語、越語與華語的口譯員，我這塊「回鍋肉」在訓練課程的翻炒中，倒也炒出了幾分精神。三天半的訓練，教材繁雜，多得令人目不暇給，我們吞下員工手冊、資安法規、HIPAA隱私條款等訓練，有的只需簽名確認，有的還得通過測驗，並反覆練習制式開場白，確保每通電話專業又自信。

真正的考驗始於訓練結束後。系統顯示可接案，電話卻沉寂如古井，日子在等待中蔓生苔蘚，在每天八小時工時裡，我學會在電腦前一邊等，一邊打太極、做瑜伽、看書、查資料，偶爾還會點頭打盹。偶響的鈴聲多是內部測試，題目熟稔能背，而真正來自醫保客戶的電話，零。四月至六月就在這樣的節奏裡悄然滑過，公司怎麼會平白無故請一個閒人來呢？我側面探來的消息是，公司好像在重組中。

六月某日，久違鈴聲乍響，我振作接起，說完開場白，卻聽到：「此為內部測試。」八秒掛斷，我的鬥志如氣球驟洩。之後，老闆寄來一封標註紅字「High Importance（高度重要）」的電子郵件，通知當日下午二時左右進行電話線路測試。那紅字讓人不敢怠慢，我甚至認真地活動筋骨，像迎接大考。結果，測試電話如期而至，我才說了一句自我介紹，對方回一句「測試成功」，隨即掛斷，前後不到十秒，堪稱史上最短測試。

旁觀的兒子羨慕此等清閒，我卻想起軍中抽到「上上籤」，表面風光實則閒置；又如博物館警衛，守著無人展間。所幸，我會在空檔時間接些醫院的現場口譯，以保持專業鋒芒。

這份工作教會我重新理解「等待」：全職未必忙碌，專業未必即時被需。電話靜默時，我讀書進修，靜候召喚，人生某些階段，本就在待命之位。

至此年歲，工作不再是向世界吶喊，而是與時間對弈。錢少、事少、居家坐，竟成奢侈禪修，在無鈴聲的寂靜中，我聽見心跳節奏。這許是人生下半場最隱晦的禮物：專業的真正成熟，始於從容等待被需要。