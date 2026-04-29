新年伊始，兒子提出去看斯諾誇爾米瀑布（Snoqualmie Falls），以前眾朋友言中多次說及瀑布之「美」，因我工作過忙而未如願。這天，我們踏上了看瀑布的旅途。

瀑布公園位於西雅圖 （Seattle）以東，坐落在斯諾誇爾米河上，離我們所住的社區不算遠，只需四十分鐘車程。上午十時趕到公園免費停車場，已停了幾十輛小車。未下車，隱隱約約已聞瀑布發出的聲響。

當天天氣攝氏三度至八度之間，穿一件厚實外套便不覺得寒冷。我迫不及待地沿著石級往上面疾步，離停車場不足百米就是觀景台，觀景台不大，只能小心翼翼地緊貼圍欄，瞪大眼緊盯那道自上噴湧而下的瀑布。

之前看過好些與西雅圖景緻相關的圖冊，對於斯諾誇爾米河瀑布印象特別深刻。上游寬闊的水流奔湧，突然凝集在一起，順著陡峭的懸崖長傾衝下，墜入深淵翻騰滾起一團團濃濃的水霧。簡單地說，那場面極其壯觀，讓初見者驚嘆不已；那氣勢非常恢弘，令所有人驚心動魄。

我身邊是一名年輕的華人父親，他對旁邊的年幼孩子說：「爸爸不是讓你看過美國電視劇『雙峰』（Twin Peaks）嗎？這就是拍攝電視劇的地方。」年輕華人父親說對了，斯諾誇爾米瀑布因電視劇熱播而聞名於世，成了赫赫有名的旅遊熱點，每年吸引大量遊客，部分區域還保留了歷史水電站的遺跡。

漸漸地，遊客紛至沓來，我們在觀景台停留五分鐘後，沿著步道走下去。步道全長不到一英里，維護得很好，路面是夯實的土石，兩側是高聳的道格拉斯冷杉和鐵杉。沿途豎立一塊塊解說牌，介紹公園的植物生態，個別標誌牌提醒遊客注意某些凶猛動物出現。一道道穿透冬日雲層的陽光，通過厚厚實實的枝葉落在地面斑斑駁駁，與滿地樹葉構成了五彩繽紛。

走了二十分鐘，又再回頭仰視瀑布，感覺中，另一種洶湧澎湃的震撼撲面而來，渾似連綿不絕的悶雷聲挾帶而至一縷縷濕潤的霧氣。有幾個膚色各異的年輕人在河床淺水處，拾起一塊塊被水流沖刷得鋥亮的石頭，很快扔回水中央，激起了大量雪白水花。

移目下望，一座建築群落入眼簾，那就是歷史悠久的水力發電廠。自十九世紀末，這家水力發電廠給方圓地域帶來了光明與生機。

接下來，需要順著曲曲彎彎的上坡路走回原先的停車場，花了半個小時爬坡，有些疲憊不堪。期間遇見一塊指示牌，上寫的文字說明，這是斯諾誇爾米部落的神聖之地，是他們創世傳說中的重要地點。正好有一對年輕白人伴侶停留觀看，他們說，斯諾誇爾米部落與另一個部落共同出資，於二○一九年買下包括瀑布旁木屋酒店在內的四十五英畝土地，開發了公園社區。詳情是否如此，未作考究。

回到車場禮品店，我們用三十三元買了一座斯諾誇爾米瀑布模型，作為本次遊覽的紀念。

開車歸途，我再次回望斯諾誇爾米瀑布，竊以為，瀑布之所以成為本地遊客量較多的自然地標之一，源於大自然的真實風采、歷史文化的薈萃，於此遊覽不失為一次享受美好的過程。