一月的某天，天氣晴朗，蔚藍的天空飄著絲絲白雲，是冬季波特蘭（Portland）少有的好天氣。好天氣帶來了意氣風發的好心情，外子和我臨時起興，決定跟著教練體驗一趟小型螺旋槳飛機的飛行。

上飛機前，教練詳細介紹了飛行需要了解的信息：天氣、空中交通以及交通管制等。接著他帶著我們進入機艙，一邊講解，一邊做了飛行前各部分的機械檢查，同時還講解了飛行的儀表和具體的操作。

進入飛機，坐穩繫好安全帶，戴上耳機麥克風，教練就啟動了飛機的引擎。在機場塔台的導引下，教練手拉操縱桿，飛機平穩地起飛了。

當飛機上升到四千英尺高空時，教練指著操縱桿對外子說：「現在就看你的了。」獨立操縱飛機的機會來得如此突然，不知他是否準備好了？坐在機艙後座的我，這時忙從窗外收回視線，把注意力轉到了外子手上。只見他握住操縱桿，裝模作樣地開起了飛機。當時我們正好在常划船的亨利哈格湖（Henry Hagg Lake）上空，外子問教練是否可以繞湖一圈，教練說：「當然可以，你想怎麼開就怎麼開。」

在飛機繞湖飛行時，夕陽餘暉映照著湖畔草地，綠色上泛起一層橘黃，我拿起手機拍下了俯瞰的湖景。

我們在空中盤旋了三十分鐘左右，接著就往回飛行。回程途中，有一個九十度左右的彎，外子輕輕地把飛機稍微向內側傾斜了五度左右。教練指示說：「你可以再傾斜一點。」然後，外子小心翼翼地再傾斜了一些，飛機便順利地轉過了大彎，接下來的飛行就輕鬆了。

我們看到了夕陽下華盛頓州和俄勒岡州境內著名的五座雪山，它們一字排開，被晚霞染成了粉色。依據不同的形狀，我們把這五座雪山分辨得清清楚楚，這是我第一次同時看見五座雪山，興奮不已，連聲請求坐在前艙的教練幫忙拍下了精采的瞬間。

幾分鐘後，機場出現在我們前方，這時飛機飛行高度也下降到了一千五百英尺左右。教練重新掌握了操縱權，隨著他熟練的動作，飛機穩穩地著陸了。我不禁脫口而出：「太酷了，真是一場完美的飛行體驗。」

一個半小時的課程，收穫滿滿。這次只是乘客，下次我是不是也要手握操縱桿，真正體驗一下飛行呢？