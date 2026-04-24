賞花是生活中不可或缺的，人們喜歡春天，就是因為有賞不盡的奇花異草。漫步賞花使人心情特別好，很可惜，春天幾個月就過去了，讓人賞的花就少了，於是很多人養花，使自己有更多時間賞花。

養花很有學問，也很辛苦。在馬里蘭州 蒙郡（Montgomery County）的老人醫療護理中心，幾乎所有老人都養花，但真正會養的，每個中心也就七、八個老人。孫先生很會養花，有人養的花長勢不好或老不開花，經過他一番詳細講解、指導，就不一樣了。太太養的花如君子蘭、曇花老不開花，按照孫先生說的方法去養，這兩種花都開了。

太太喜歡養花，除少數難養的幾種花外，都養得很好，如玻璃海棠、麻葉海棠、蟹爪蘭、茉莉等，玻璃海棠幾乎一年三百六十五天都在開花；蟹爪蘭一年能開兩次花，一次能開一百多朵。去年蟹爪蘭花盛開時，太太把它放到中心，讓老人欣賞、合影留念。茉莉花盛開的時候，老遠就能聞到清香撲鼻，而且它一年能開三、四次花，來分享茉莉清香的老人一波接一波，讚不絕口。

養花是技術活，也是細活。太太在陽台養了四、五種花，每種花的習性她都很清楚。我是她的幫手，聽她指揮，如買土、搬肥料、澆水、移動花盆等勞力活由我做；施肥、檢查土的濕度、溫度控制、通風等都是她做。她說：「養花和養孩子一樣，你喜歡它、愛它，它就茁壯成長，就會枝繁葉茂，花開滿園。」

她早晨起來第一件事就是看花，從中心回來一進屋還是去看花。她說：「花和人一樣很有靈性，你常去伺候它，看它，綠油油、直楞楞的葉子和含苞待放的花蕊，似乎在微笑迎接你。」

養花也能修身養性，陶冶情操。我來美國在圖書館工作，英語差，業務不熟，常出現尷尬苦惱的事，下班後老想著這些不愉快的事。太太讓我養花消除鬱悶，我選了養仙人柱和觀賞橘子樹。我在網上查看它們怎麼養，按時澆水、施肥和培土，一下班就去看它們有什麼變化，摳摳土確認是濕度，早晨起來又去看它，天天如此。我愛它、喜歡它，它成為我生活中重要元素。

好像要回報我似的，兩根仙人柱長得粗壯高大，直衝雲霄，稜上布滿略紅的小刺，像衛士保護著主幹，不讓人碰它。小橘子樹長得更喜人，輪廓漂亮得讓人挑不出毛病，土黃色小橘子像珍珠，亮晶晶地掛滿全枝。在侍弄和觀賞它們時，工作中的煩惱忘得乾乾淨淨，心情特別輕鬆愉快。

我退休後做別的事，不養花了，有空就給太太當幫手。我也把養花的體會介紹給朋友。王先生以前只要聽到一句不入耳的話，隨即火冒三丈，我勸他不要發火，否則受傷害的是自己，他卻說自己控制不住。我建議他養花，能使脾氣變得平和，不妨試試。後來王先生告訴我，他在陽台上養了長壽花、竹葉節海棠、茉莉花三種花，每天忙得不亦樂乎，這幾年他一直養花，我再沒見他發過脾氣。