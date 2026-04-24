兒女小時候，一方面為了增廣見識，一方面為了發掘興趣，就帶他們接觸不同的人與事物。

每年在紐約（New York）賈維茲會展中心（Javits center）舉辦的各種大小展覽，諸如汽車、遊艇及電子產品等各項展覽，我都會帶他們去參觀；其他運動如游泳、滑雪和露營等活動，在小學畢業前，他們也都能熟練地掌握個中技巧。我還曾帶兒子去我的射擊俱樂部參觀和試射，做夢也沒想到，射擊就因此一舉成為他日後熱愛的嗜好之一。

去年十月，南下拜望住在亞特蘭大 （Atlanta）近郊的老哥，住在城裡的兒子趁假日之便也前來相會。為了助興，沒想到兒子竟把他多種長短槍枝帶來獻寶一番，所幸老哥住所占地甚廣，沒有左鄰右舍，故而鳴槍放炮也干擾不到任何人。

當兒子把一塊五十磅重的半身鐵靶豎立在十五到二十公尺開外的樹林時，也就是令我大開眼界的時候。首先是此鐵板被擊中後不會凹陷，只會留下一點點灰色的火藥印記，同時發出清脆的響聲，讓你知道是否命中。更令我驚奇的是，兒子還在一旁放了個測速器，可測知子彈離開槍口時的速度。

當日，我們射擊用點二二口徑的長短槍和點三八的左輪，平均秒速為七百三十呎至八百五十呎，當我問兒子為何要測速時，揭開了令我更意外的事，因為他的子彈是自己做的。兒子回收彈殼後，回去重新裝填彈頭和火藥、換裝底火，成本只要五十美分，而買一顆子彈市價是二點五美元，價差真是太大了。況且，平常一般娛樂性的射擊，無需裝填標準定量的火藥，相對地也減少了成本，這可算是好好地給我上了一課。

而我們三人戴的耳罩，非但隔音效果奇佳，聽不到槍響，三人之間還可無線通話，清晰而不受影響，令我對現代的高科技佩服得五體投地。其他諸如瞄準鏡，早已把我們當年三點一線的射擊要領不知拋到何方了。更有那昂貴的消音器，有些價銭甚至超過槍枝本身，消音效果也令我折服，已到了連噗嗤的聲音都聽不到了，幾乎只聞扣扳機之聲，徹底叫我無言以對。

有一名老友的兒子以蒐集烈酒為愛好，但本身並不嗜酒，家中暗藏的酒櫃中，藏著動輒數千元的珍品；而我兒子也差不多，家中一個人高的保險櫃，也放滿了他珍愛的各類槍枝。其實，人若有一不消沉志氣的嗜好都是好事。轉而想之，若沒事時能多跟兒孫輩混混，經常會有意外收穫。諸如手機內隱藏的一些小功能，若無他們指導，真不知要等到猴年馬月方能知曉。對我們年紀大的人來說，能與時俱進地融入不同的新科技，才不會被時代的洪流淹沒。