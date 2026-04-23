時光荏苒，日月如梭，轉眼間，我和先生已步入半退休 的生活。兒女們早已各自成家立業，忙於工作與家庭，與我們在南加州橙縣 （Orange County）的家相隔甚遠。如今，我們相依相伴，過著充實而平靜的日子。

工作減少後，我們反而獲得了更多屬於自己的時光。起初我有些擔心，除了固定的日常瑣事，這突如其來的空閒時間該如何度過？我們並非喜歡到處旅遊的人，但幸好，各自找到屬於自己的樂趣。我重拾寫作的興趣，先生則以他自己的方式經營生活，日子因此從容而和諧。

三十年前，我常提筆投稿。那時，我在稿紙上一格格書寫，思緒如泉湧，靈感源源不絕；如今面對冰冷的鍵盤，卻一時不知從何下筆。後來我改變方式：先在筆記本上手寫草稿，文字大致完成後，再逐字輸入電腦，轉為電子稿。經過兩個月慢慢調整，我終於找回久違的節奏。寫作的時光讓我再次體會內心的平靜，也找回創作的純粹與喜悅。

除了文字，我也在庭院裡找到另一份寧靜。除草、修剪灌木，靜看果樹與花草隨季節變化，都是生活中的小確幸。我與大自然對話，感受它的奇妙，心中溢滿愉悅。

先生也有自己的樂趣。他喜歡到超市挑選食材，每次看他專注的神情，總讓我會心一笑，那是他享受生活、表達對家的愛的方式。他是個極有規律的人，每天準時煮飯，也準時提醒我吃飯。我常打趣地對孩子們說：「跟爸爸在一起，絕對不會餓著。」

閒暇時，他喜歡在網上打橋牌，經常戰勝電腦，得意的笑容總讓我忍不住跟著笑出聲。每日讀聖經、為家人禱告，是他必做的功課；他也喜歡上網看武俠小說。散步更是他的習慣，早晚各一次，風雨無阻，生活雖簡單，卻安穩有序。

有時我埋首寫作，渾然忘我，不知時光流逝。直到聽見他喊著「吃飯了」，我才恍然回神，原來他早已默默準備好午餐。那一刻，平凡的幸福悄然流入心底。

偶爾，我們會外出品嘗他最愛的日本料理，或興之所至，開車到附近的湖畔、海邊或景區走走。看山觀水，隨興而行，心曠神怡，那份閒情逸致，總讓人倍感愜意。

平靜的日子裡，最令人開心的，莫過於收到孩子們的訊息或孫兒女的照片。看著他們分享的日常，即使我們不在身邊，也能知道他們過得如何，並見證孫兒女一天天長大。這讓我們少了牽掛，多了安心，並更加期待下一次的相聚。

夜晚，是一天中最寧靜的時刻。我們有時談心，有時禱告，或聆聽讚美詩歌；偶爾看看新聞，關心天下大事。有時他坐在沙發上看電視，不知不覺便睡著了。日子就這樣一天天過去，平凡而踏實，卻處處充滿恩典。

這就是我們的半退休生活，溫暖而有規律：我在文字與花草中尋找靈感，他則在日常裡守護家的穩定。時光雖匆匆，我們卻在平凡中找到充實與幸福。願我們以健康的身心靈，懷抱感恩與喜樂，愉快地迎接每一個嶄新的日子。