我向來手腳利索，見不得家裡零零碎碎的雜亂，紙盒要扁、信封要清、廣告要進垃圾桶，沒想到，正是這份「利索」，屢次把我推到心驚肉跳的邊緣。

第一次犯錯是二○二二年，老公的綠卡 四月到期，於是我們二○二一年十一月就遞交了延期申請，自此踏上了一段漫長而無聲的等待之路。每次查詢，移民 局網站頁面上永遠是那句不動聲色的提醒：疫情 期間處理時間延長，請耐心等候至少六個月。

耐心這東西，真正熬起來十分考驗人。期間移民局寄來一封信，說明新卡未到之前，可憑此信作為臨時證明。可這樣一張「替代品」，若真要拿著出入境，心裡不踏實。別無他法，只能繼續等，老公隔三差五刷新頁面，等來的永遠是同一句話：還得再半年。

那天早晨我送孩子上學，車子剛拐進矽谷聖荷西（San Jose）的一條馬路，電話響了。老公的聲音明顯帶著焦躁：「我查到綠卡是七月二十三日寄出的，都一個多月了，怎麼還沒收到？會不會……被妳當廣告給扔了？」那一刻，我的心「咚」地往下一沉。盼了大半年才等來的東西，若真被我親手送進垃圾桶，那真是罪過。

我嘴上連連否認，心裡卻發虛。回到家便開始翻箱倒櫃，桌面、抽屜、文件夾、郵箱都被我翻了個底朝天，一無所獲。我癱坐在沙發上，只覺得頭皮發緊。

靜下來細想，那正是我去冰島旅行前的日子。我忙著收拾行李，郵箱裡卻一如既往地擁擠：免費期刊、專業雜誌、每天如雪片般塞進來的廣告單。記憶裡，我似乎有一次把幾本期刊單獨拎出來放一邊，心想回頭處理掉；至於那些廣告，則毫不留情地直接進了垃圾桶。

念頭剛起，我立刻跳起來，撲向那堆期刊。果然，在幾本雜誌中間，一封並不起眼的信靜靜躺著，正是那張讓人牽腸掛肚的綠卡。

第二次是上網購物，我訂了兩個孩子的午餐袋，包裹很快送到，我拆箱、取物、折盒、丟棄，一整套動作行雲流水。

第二天，老公忽然問：「我還買了一把小刀，你看見了嗎？」「沒看見。」我答得乾脆，還反問他：「你確定是和午餐袋一起寄來的？」「肯定。」他語氣篤定。

我心裡一緊，立刻跑到屋外，幸好，包裝盒還沒來得及進垃圾箱。打開一看，一個小小的物件，藏在吹氣塑料隔層裡，幾乎與空氣融為一體。要不是這一問，它的命運恐怕早已註定。

還有一次，老公一臉困惑：「我要退的那個亞馬遜包裝袋怎麼不見了？」我嘴上依舊否認，心裡卻沒了底氣。那天收拾房間時，看到一個開封的紙袋，我連猶豫都沒猶豫就扔了，這次找不回來了。

事不過三。從那以後，我對「扔東西」這件事生出了一點敬畏之心，每一個袋子、每一個盒子，在丟棄前都多看一眼。畢竟，垃圾與重要文件之間，只隔著一次漫不經心。

我也暗暗希望，加州能實施什麼政策，讓居民有權選擇「不要廣告」。那些塞滿郵箱的廣告單，不僅浪費紙張，還擾亂正常信件，给居民徒增煩惱。有朋友就把裹在廣告裡的綠卡和支票一併扔掉，後果不堪設想。