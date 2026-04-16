退休 之後，我第一次真正感受到時間慢了下來，不用再趕路，也不必時時盯著時鐘，日子忽然變得寬鬆，卻也隨之安靜下來。清晨的陽光依舊照進窗子，街道熟悉而平穩，但一整天過去，卻常常想不起自己做了什麼。那種安靜，並非平靜，而是一種在不知不覺中蔓延開的孤單。

我住在加州 羅蘭岡（Rowland Heights），這裡氣候溫和，生活便利，是許多人眼中適合安居的地方。可在剛退休的那段時間裡，我卻常常一個人待在家中，看著窗外來來往往的車輛，心裡卻不知道該往哪裡去。直到有一天，一名朋友隨口對我說：「你可以去附近的福星中心看看，那裡挺熱鬧的。」就是這樣一句平常的話，讓我鼓起勇氣，走出了家門。

第一次走進福星中心的情景，我至今仍記得。推開門時，迎面而來的不是陌生感，而是一聲自然的問候和真誠的笑容。有個年輕人主動詢問我第一次來是否需要介紹，有人指引當天的課程安排，那一刻，我突然意識到，這裡並不是一個冷冰冰的公共空間，而是一個願意為人停下腳步的地方。

不久之後，我報名參加了中心的英語課程。坐在教室裡的那一刻，我其實有些緊張，擔心自己記性不好，擔心發音不準，更擔心拖慢別人進度。但老師並沒有急著教學，而是慢慢地、耐心地鼓勵我們：「不用怕，慢慢來。」課堂上，發音一句一句地練，句子一個一個地讀，有人念錯了，大家就一起再來一次。沒有催促，也沒有取笑，那樣的學習氛圍，讓我重新找回了久違的自信。隨著時間推移，我也結識了不少朋友，下課後，我們常常坐在一起聊天，聊生活、聊家人，也聊年輕時的往事。中心每個月還會為壽星準備簡單的生日會，蛋糕、水果、幾句祝福，讓人感受到一種久違的熱鬧。那樣的時刻，讓我意識到，原來人與人之間的連接，並不會因為年紀增長而消失。

福星中心的關懷，也體現在生活的細節裡。有一次我因為感冒，連續幾天沒有出現，沒想到，朋友主動打電話來問候，工作人員也細心叮囑我要多休息。那通電話讓我心裡一熱——原來，在這個社區裡，有人會留意你的去留，也會在你缺席時想起你。中心還不定期舉辦健康講座，分享飲食、運動和生活習慣方面的建議。那些看似平常的提醒，卻慢慢改變了我的日常。我開始規律作息、注意飲食，也願意每天出門走一走。身體的輕鬆，帶來了心情的舒展，生活也漸漸有了節奏。

如今再回頭看，我已經很難把現在的自己，與剛退休時那個迷茫的我聯繫在一起。朋友們說我精神了、開朗了，我總是笑著回答：「因為我在這裡，找到了陪伴。」這並不是一句客套話，而是發自內心的感受。

這段退休時光裡，福星中心於我而言，不只是一個活動場所，更像一個溫暖的家。它讓我在生活放慢腳步之後，重新感受到人與人之間的關懷，也讓我相信，生活的美好並不會因為年齡而停下腳步。