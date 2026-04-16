我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

溫暖在身邊

丁國偉
聽新聞
test
0:00 /0:00

退休之後，我第一次真正感受到時間慢了下來，不用再趕路，也不必時時盯著時鐘，日子忽然變得寬鬆，卻也隨之安靜下來。清晨的陽光依舊照進窗子，街道熟悉而平穩，但一整天過去，卻常常想不起自己做了什麼。那種安靜，並非平靜，而是一種在不知不覺中蔓延開的孤單。

我住在加州羅蘭岡（Rowland Heights），這裡氣候溫和，生活便利，是許多人眼中適合安居的地方。可在剛退休的那段時間裡，我卻常常一個人待在家中，看著窗外來來往往的車輛，心裡卻不知道該往哪裡去。直到有一天，一名朋友隨口對我說：「你可以去附近的福星中心看看，那裡挺熱鬧的。」就是這樣一句平常的話，讓我鼓起勇氣，走出了家門。

第一次走進福星中心的情景，我至今仍記得。推開門時，迎面而來的不是陌生感，而是一聲自然的問候和真誠的笑容。有個年輕人主動詢問我第一次來是否需要介紹，有人指引當天的課程安排，那一刻，我突然意識到，這裡並不是一個冷冰冰的公共空間，而是一個願意為人停下腳步的地方。

不久之後，我報名參加了中心的英語課程。坐在教室裡的那一刻，我其實有些緊張，擔心自己記性不好，擔心發音不準，更擔心拖慢別人進度。但老師並沒有急著教學，而是慢慢地、耐心地鼓勵我們：「不用怕，慢慢來。」課堂上，發音一句一句地練，句子一個一個地讀，有人念錯了，大家就一起再來一次。沒有催促，也沒有取笑，那樣的學習氛圍，讓我重新找回了久違的自信。隨著時間推移，我也結識了不少朋友，下課後，我們常常坐在一起聊天，聊生活、聊家人，也聊年輕時的往事。中心每個月還會為壽星準備簡單的生日會，蛋糕、水果、幾句祝福，讓人感受到一種久違的熱鬧。那樣的時刻，讓我意識到，原來人與人之間的連接，並不會因為年紀增長而消失。

福星中心的關懷，也體現在生活的細節裡。有一次我因為感冒，連續幾天沒有出現，沒想到，朋友主動打電話來問候，工作人員也細心叮囑我要多休息。那通電話讓我心裡一熱——原來，在這個社區裡，有人會留意你的去留，也會在你缺席時想起你。中心還不定期舉辦健康講座，分享飲食、運動和生活習慣方面的建議。那些看似平常的提醒，卻慢慢改變了我的日常。我開始規律作息、注意飲食，也願意每天出門走一走。身體的輕鬆，帶來了心情的舒展，生活也漸漸有了節奏。

如今再回頭看，我已經很難把現在的自己，與剛退休時那個迷茫的我聯繫在一起。朋友們說我精神了、開朗了，我總是笑著回答：「因為我在這裡，找到了陪伴。」這並不是一句客套話，而是發自內心的感受。

這段退休時光裡，福星中心於我而言，不只是一個活動場所，更像一個溫暖的家。它讓我在生活放慢腳步之後，重新感受到人與人之間的關懷，也讓我相信，生活的美好並不會因為年齡而停下腳步。

加州 退休

上一則

俄重返威尼斯雙年展引戰、杜拜藝博會重傷 亞洲藝術趁亂崛起

延伸閱讀

患難姐妹

患難姐妹
美，就在身邊

美，就在身邊
與往事好好告別（三）

與往事好好告別（三）
熱愛旅遊

熱愛旅遊

熱門新聞

桂花樹情結

2026-04-07 02:00
（圖／想樂）

致我飽受折騰的75歲（上）

2026-04-11 02:00
殷海光《致錢思亮信札》。（邦瀚斯提供）

海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

2026-04-13 17:36
（圖／想樂）

致我飽受折騰的75歲（下）

2026-04-12 02:00
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。（聯合報系資料照片）

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

2026-04-06 17:16

家裡的白人大廚

2026-04-12 02:00

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰