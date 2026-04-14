去年年底，收到前同事Sandra的簡訊，她退休 後搬到隔壁林肯市（Lincoln），從奧馬哈（Omaha）到林肯開車一個多小時，我們偶爾會相聚。她談起以前的老同事以及當年公司舉辦的聖誕晚會，許多趣事至今仍讓人津津樂道。

某年聖誕餐會是設在奧馬哈一家高爾夫球俱樂部，餐後餘興節目除了唱歌、跳舞、魔術、抽獎之外，還有壓軸的催眠表演。

節目開始時，坐在旁邊的分行經理Judy側過身說：「這次我得小心一點。」我不解地問：「怎麼回事？」她說，在另一次聚會上，她並不是接受催眠的人，但可能由於過分專注，在不知不覺之間竟也被催眠了。當時主持人讓受催眠者向來賓三鞠躬道謝，她也不由自主地跟著站起來鞠躬，惹得大家哄堂大笑。事後她覺得自己明明是旁觀者，居然也著了道，肯定是自己心智薄弱；加上受到眾人戲謔，感覺自己像個小丑，丟臉又沒有面子，心情大受影響，至今仍然耿耿於懷。

先生是個頑固分子，根本不相信催眠一事，他說一般人不可能被一只懷表或水晶球、甚至三言兩語就被蠱惑，肯定是設計的或是表演秀；Judy說這是她的親身經歷，先生姑妄聽之，不置可否。

我們轉頭看向舞台，主持人正在詢問接受催眠的嘉賓們的名字，這五人居然一臉茫然，記不起自己的名字。這些嘉賓們上台後曾經報過姓名，其中Amy在房貸部門工作，是我們入職時一起受訓的同期學員。

主持人又說有一隻蜜蜂正在他們頭上飛舞，這些嘉賓們緊張地手腳亂舞，惹得大家哄堂大笑。接著，主持人一個響指，嘉賓們清醒過來，滿臉疑惑地看著台下觀眾，這時現場氣氛達到高潮，觀眾們拍手大笑。這一次，Judy沒有被影響，非常高興。

宴會結束後，或許是催眠節目太過新奇有趣，三三兩兩的人群還在議論著。我和先生步出會場，外面飄著小雪，四周出奇安靜，寒氣拂面，瞬間感覺清醒，可是仍對剛剛發生的催眠事件覺得不可思議。

過了幾天，我在員工餐廳和Amy相遇，我不禁好奇詢問，她說記不清當時發生的事情，做了些什麼動作也毫無記憶，「就好像是一時恍神，對周遭環境感覺有些模糊」。我問她：「宴會結束後，在生理上或心理上有沒有什麼地方不同或是變化？」她說：「沒有，只是對當時發生的事沒有什麼印象。」

對於催眠，我們都不甚了解，我將信將疑，而Sandra覺得催眠只是魔術的一種。