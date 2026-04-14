我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

餘興節目

劉水荷
聽新聞
test
0:00 /0:00

去年年底，收到前同事Sandra的簡訊，她退休後搬到隔壁林肯市（Lincoln），從奧馬哈（Omaha）到林肯開車一個多小時，我們偶爾會相聚。她談起以前的老同事以及當年公司舉辦的聖誕晚會，許多趣事至今仍讓人津津樂道。

某年聖誕餐會是設在奧馬哈一家高爾夫球俱樂部，餐後餘興節目除了唱歌、跳舞、魔術、抽獎之外，還有壓軸的催眠表演。

節目開始時，坐在旁邊的分行經理Judy側過身說：「這次我得小心一點。」我不解地問：「怎麼回事？」她說，在另一次聚會上，她並不是接受催眠的人，但可能由於過分專注，在不知不覺之間竟也被催眠了。當時主持人讓受催眠者向來賓三鞠躬道謝，她也不由自主地跟著站起來鞠躬，惹得大家哄堂大笑。事後她覺得自己明明是旁觀者，居然也著了道，肯定是自己心智薄弱；加上受到眾人戲謔，感覺自己像個小丑，丟臉又沒有面子，心情大受影響，至今仍然耿耿於懷。

先生是個頑固分子，根本不相信催眠一事，他說一般人不可能被一只懷表或水晶球、甚至三言兩語就被蠱惑，肯定是設計的或是表演秀；Judy說這是她的親身經歷，先生姑妄聽之，不置可否。

我們轉頭看向舞台，主持人正在詢問接受催眠的嘉賓們的名字，這五人居然一臉茫然，記不起自己的名字。這些嘉賓們上台後曾經報過姓名，其中Amy在房貸部門工作，是我們入職時一起受訓的同期學員。

主持人又說有一隻蜜蜂正在他們頭上飛舞，這些嘉賓們緊張地手腳亂舞，惹得大家哄堂大笑。接著，主持人一個響指，嘉賓們清醒過來，滿臉疑惑地看著台下觀眾，這時現場氣氛達到高潮，觀眾們拍手大笑。這一次，Judy沒有被影響，非常高興。

宴會結束後，或許是催眠節目太過新奇有趣，三三兩兩的人群還在議論著。我和先生步出會場，外面飄著小雪，四周出奇安靜，寒氣拂面，瞬間感覺清醒，可是仍對剛剛發生的催眠事件覺得不可思議。

過了幾天，我在員工餐廳和Amy相遇，我不禁好奇詢問，她說記不清當時發生的事情，做了些什麼動作也毫無記憶，「就好像是一時恍神，對周遭環境感覺有些模糊」。我問她：「宴會結束後，在生理上或心理上有沒有什麼地方不同或是變化？」她說：「沒有，只是對當時發生的事沒有什麼印象。」

對於催眠，我們都不甚了解，我將信將疑，而Sandra覺得催眠只是魔術的一種。

退休

上一則

海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

下一則

空姐愛上上帝的眼淚 屏東牡丹山區人工栽培雨來菇

延伸閱讀

與往事好好告別（一）

與往事好好告別（一）
清明時節菜花黃

清明時節菜花黃
葫蘆的話（下）

葫蘆的話（下）
插班生(下)

插班生(下)

熱門新聞

桂花樹情結

2026-04-07 02:00
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。（聯合報系資料照片）

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

2026-04-06 17:16
（圖／想樂）

致我飽受折騰的75歲（上）

2026-04-11 02:00
（圖／123RF）

九重葛 嫣紅堪比驕陽豔

2026-04-06 02:00
（圖／想樂）

致我飽受折騰的75歲（下）

2026-04-12 02:00
殷海光《致錢思亮信札》。（邦瀚斯提供）

海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

2026-04-13 17:36

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費