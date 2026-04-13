在紐約（New York）生活了四十多年，先生的工作一直離不開甘迺迪國際機場（Kennedy International Airport），他對自己工作地點的熟悉程度自然是不在話下，而近幾年來我隨著他頻繁進出歐洲，曾經在許多國家的機場都多所停留，細數每座航廈的設計及其整體運作，我始終對德國 的法蘭克福機場（Frankfurt Airport）情有獨鍾。

法蘭克福國際機場大如迷宮，但觀其內外，通往每一處的標誌皆清晰明確，偌大的德意志國鐵（DB，Deutsche Bahn）辦公室就坐落在大廳極度顯眼的位置，無論是通往德國境內大小城市的區間火車，或是遠赴歐洲其他各地的跨國列車，都可以從這裡出發，準時到達目的地。

已經數不清有多少次了，先生與我甫下機即從這裡乘坐火車，近一小時內可直達美茵茨（Mainz），這個臨於萊茵河畔，我們曾經幾度往返卻從不感厭倦的千年古鎮；我們亦曾多次從機場逕赴威斯巴登（Wiesbaden），這裡有美軍駐德基地，每當我看到衣臂上鑲有星條旗的美軍，就不由得從心底生出許多親切，更多的永遠是對他們無上的敬意。

法蘭克福國際機場的位置適中，連接幾座航廈的整體規畫周全，距離火車總站和城內繁華的市中心，不過只有十多分鐘的車程，而這個與時俱進的機場，同時也是一個非比尋常的美食中心。

這裡隨處可見大小不同的餐室，各式光潔明亮的玻璃展示櫥內，整齊擺放著各式葷素食物，就連最普通的披薩和漢堡，竟也能夠掙脫出速食的範疇，足以讓人吃出另類的細膩與精緻。而那些長短不一、形狀各異的義大利麵，沾上不同的起司與醬料，其風味之佳，口感之道地，實在令人難以相信這裡是機場。

機場內最讓我驚艷的，依然是那常客滿的德國餐廳。鋪了紅色餐巾的小桌上燭光搖曳，瓶中的幾朵鮮花飄散微香，滿盤烤得金黃油亮的大豬腳應時而上，一旁的芋泥澆上香醇濃郁的醬汁，再佐以加熱過的葡萄酒，望著坐在身旁的先生，我以為人間的幸福滋味，莫此為甚。

法蘭克福機場的另一特色，就是機場內那些各自雄據一方、占地廣闊的知名旅館。它們的大廳寬敞而明亮，舒適輕柔的靠椅向四方延伸，各式茶飲與咖啡任人自取，並時不時配以小點心待客。我經常在這裡遇到許多身穿制服，走起路來搖曳生姿的俊男美女，他們是來自多家航空公司的空服員，可以想見，此處亦是他們在下次飛航任務之前，短暫幾天的休息之地。

每次在離開德國的前兩晚，先生都會安排在機場內住宿，一來是可以緩解當日趕飛機的舟車勞頓，再者是出於他的貼心，知道我鍾情在機場內的各種驚艶感覺。

返回紐約的班機已經起飛，晴空下的德國漸次從眼中隱去；先生握了握我的手，輕聲說：我們明年再來。