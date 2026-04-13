那天，電腦螢幕上跳出史黛芬妮的訊息，我心頭一陣暖意。她久未聯絡，如今報來平安，讓長久的牽掛終於放下。那封信，像一道久違的晨光，照進我心裡。

幾個月前，她曾群發一封短訊，請大家為她的肺積水病況代禱。她沒多說，只留下一句輕輕的：「請為我祈禱。」我默默將她放進每日禱告中，懇切地求她平安，如今傳來康復的消息，令我心安。

史黛芬妮是我住在北卡 羅來納州" rel="154663">北卡羅來納州 時的朋友，那段日子，我、她與葛蘿莉三人，經常在星期三的晨間彌撒後，一起吃早餐、閒談至中午。我們分享生活與掙扎，談信仰與時事，各抒己見，但總有一致的觀點。那些早晨，成了心靈的加油站。

史黛芬妮常談起自己投稿的經驗，面對社會議題，她從不畏懼表達信念。我們為她的勇氣喝采，也從她身上學到堅持與真誠。

有一次她的先生華特動腦部手術，我與葛蘿莉去醫院陪伴，為他祈禱，也為她分憂，共度那段艱難的日子。我們之間不止於早餐與談話，也在生活裡互相支持。

葛蘿莉同樣有難忘的故事。她與現任先生年齡相差八歲，是她的第二段婚姻。第一次婚姻失敗後，她曾誠心禱告，求神將未來的伴侶「送到家門口」，後來，她為房子更換門窗，請來估價的總承包商菲利普，最終成了她的另一半。

這段「天上掉下來」的佳話，讓我們深感冥冥中的奇妙安排。那天，我們都參加了教堂婚禮，史黛芬妮還擔任伴娘。那些年，我們不僅一起讀經，三家人也常聚餐，並同往夏洛特（Charlotte）觀賞神韻演出，那是他們第一次接觸中國古典舞蹈，深受感動。

如今，我們已搬來加州 多年。這期間，史黛芬妮經歷了先生失智的煎熬，與自身健康的考驗。在信中，她提及女兒擔心他們獨居，堅持讓兩老賣掉房子，搬進家中，並於後院加蓋小屋。歲月帶走青春，也逼人面對現實；但在變遷之中，她的清明與堅韌依然如昔。有女兒一家就近照顧，又彼此保有空間，也許正是最好的安排。

回想當年，我與外子偶爾外出旅行，葛蘿莉總會在教堂裡四處打聽：「她回來了嗎？」而我一回到教堂，便有人告訴我：「葛蘿莉一直在問妳。」她常對我說：「妳不在時，空氣裡像少了點什麼。人的在與不在，差別真的很大。」這句話如今想起仍覺溫暖，原來被想念是如此幸福的事。

這段友誼在我們生命中占有不輕的分量，然而，自從搬離北卡後，我與葛蘿莉便漸漸失去聯繫。最初，我同時寫信給她們兩人，只收到葛蘿莉簡短回覆：「很想念妳。」此後便無消息，再去信，也得不到回音。我先生偶爾還會在臉書上看見菲利普與葛蘿莉的近照，神采奕奕，一如既往。每個人對維繫友誼有不同的概念，正如晨光，每天投射出不同的光影。

時間改變了我們的生活，卻帶不走那些晨光裡的笑聲。曾經的三人行，如今各自走在不同的路上，而那幅信仰與友誼交織的畫布，仍靜靜躺在心底，訴說著美麗的回憶。