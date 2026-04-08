若聽到「莊園」二字，我直覺聯想就是大，大草地、大房子，至於具體有多大？沒有概念。直到漫步在紐約上州 的洛克菲勒莊園（The Rockefeller Estate）聆聽導覽員的介紹，開拓了我的視野。

據說最初占地約三千四百英畝的莊園內，有七十五棟建築物與七十條私人公路，還有噴泉、雕塑、森林、湖泊、農場、高爾夫球場、兒童遊樂場與地下藝術館等。所謂的「大」也不僅僅是一個單位或數字，還包括想要獨自擁有一片河景，便買下鄰近所有土地打造成私人花園，隨時都能從自己的房間窗戶遠眺，或到花園就近欣賞哈德遜河（Hudson River）的方便，隨著時間過去，一些建築設施無可避免地裝修改建，至今舉目所見，榮景猶存，我也不禁幻想自己是個超級大富翁。

進入名為卡伊卡特（Kykuit）的豪宅，讓我眼睛為之一亮的，是在他們家族收藏世界各國的藝術品中，不乏中國古代藝術品，如木雕的門神、明清時期的木製家具、唐三彩、瓷器等。有的門上或門框上方掛有漂亮的大圓盤，盤裡繪有古代女子形象，在西方為主的裝潢裡融合了東方的人文氣息，頗為特別。

同樣吸引人們注意的還有接待賓客的交誼廳，曾有總統、部長、議員等各界政商名流前來聚會。出乎意料的是，我粗淺目測這個空間不大，還擺放了一台鋼琴，精緻的沙發椅無論是單人座還是雙人座，跟現代的比起來似乎略小；我想像貴族名媛維持著良好身材，穿上正式宴客的大禮服，久坐其間亦能泰然自若，舉手投足優雅得體，以免碰壞了周邊琳瑯滿目的昂貴藝術品。

這座規模可比一座小鎮的大莊園，連車庫與馬廄也相當宏偉，多輛精美的名牌骨董車並不是收藏品，而是洛克菲勒家族以往真正乘坐過的。有兩處車輛上方的天花板設有環狀裝置，用來灑水洗車，在當時是相當先進的設計。此外，還有各式豪華馬車，幾面牆吊著帥氣馬鞍，玻璃櫥櫃掛著馬車伕的套裝，井然有序，華美富麗，讓人嘆為觀止。感覺住在這裡的人，出入間皆散發著雄糾糾氣昂昂的氣派威風。

究竟什麼樣的人可以達到這樣的生活境界呢？想起「洛克菲勒寫給兒子的三十八封信」一書，在他寫給兒子的第九封信提到，信心的大小決定了成就的大小，每當相信自己能夠做到時，自然就會想出如何解決問題的方法。他觀察各個領域的專家都是因為帶著堅定不移的信心，持之以恆地執行計畫，我也藉此之行提醒自己，不要妄自菲薄並且築夢踏實。