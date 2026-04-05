最近，「美國斬殺線」這個說法在中文互聯網上迅速走紅，用以描述一次生病、一次裁員、一次意外支出，就可能讓一個人迅速失去體面的生活，甚至被整個社會拋棄。有意思的是，當「斬殺線」在中國被討論得沸沸揚揚時，身在海外生活的華人卻對這條線普遍缺乏直觀感受。在我看來，這種差異並不來自個人運氣，而主要來自我們民族的文化傳統。

首先，這種差異來源於中國人的節儉傳統和美國人的消費習慣。我住在舊金山灣區（San Francisco Bay Area），二十年前剛開始工作時，和一名美國女孩同時入職，起薪都是十點五萬元。三個月後臨近聖誕節，她來找我借四千元，說沒錢給親人買禮物。我很吃驚，後來才發現，我們對「生活支出」的理解完全不同。她是單身，租了公司附近高檔住宅區的一室一廳，租金比我和先生住的兩室一廳還貴；不僅如此，她還給公寓重新刷油漆、換地毯，配置全套新家具，又買了一輛新車，這些支出疊加在一起，很快吃掉了她所有的現金。而我那時用同樣的薪水要支撐一家四口：我自己、還沒畢業的先生、剛出生的孩子，以及來幫忙照顧孩子的母親。我們住在郊區，繼續使用學生時期的舊家具，兩人開一輛二手車，生活量入為出，所以到了年底，反而是我手裡有餘錢，而她需要借錢。

「月光族」其實在美國打工人中非常普遍，我的那名年輕同事絕非特例。比如，在美國常常聽到有銀髮族感嘆錢沒攢夠無法退休，前段時間我們部門有一名美國大叔「罕見」地按時退休，據說他很會理財，於是同事們特地請他分享經驗。我原本以為會聽到複雜的理財策略，結果他的總結只有一句話：「每個月固定存一點錢，不要月光。」這對中國人來說簡直是基本常識，卻讓在場的美國同事頻頻點頭。我後來意識到，很多被歸結為「斬殺線」的美國中產墜落，並不是某一次意外突然造成的，而是在長期的超前消費中，把緩衝空間一點點壓縮為零。

還有一層更隱蔽的差異來自文化本身。在中國社會，大家族長期承擔著一種默認兜底的功能，即使這種兜底常常伴隨家庭衝突和道德壓力，但它客觀上減少了個體徹底脫離系統的可能性。而在美國，這一層兜底幾乎不存在，子女對老年父母沒有贍養義務，父母對成年子女也無撫養責任。我有一個同事的女兒長期接受心理治療，好不容易在咖啡店找到第一份工作後，我同事便開始催促她搬出去住。反過來，許多美國老人在失去自理能力後，也會選擇養老機構，而非與子女同住。在這種文化中，一旦失業、生病，或心理狀態惡化，一個人並不會自然回到家庭網絡，而是可能直接滑向無家可歸。我們社區裡曾有一名女性流浪者長期露宿街頭，據說她有子女住在附近，逢年過節還會去吃飯，卻始終拒絕同住。這種選擇在中國社會中幾乎難以想像，在這裡卻並不罕見。

說到這裡，就可以理解為什麼「斬殺線」對中國移民而言，顯得陌生而遙遠。一個有趣的對比是：美國人從小就被訓練如何應對自然災害如火災、地震，每一步都有明確預案；可人生中的變故，卻很少被當作需要提前準備的「風險」。在這一點上，我們中國人有許多值得美國社會學習的地方，畢竟中華民族歷經幾千年的風雨動盪，「節約儲蓄、居安思危」早就成為文化基因中的底層編碼，使我們對未來的不確定性提前做好了準備。