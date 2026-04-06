拜小外孫所賜，讓我這古稀老人返老還童，在加州吉爾洛花園主題公園（Gilroy Gardens Family Theme Park）度過了美好的一天。

女兒從好友那得到了免費贈票，約我和老公與她一家三口同遊。和小外孫去玩是我最興奮開心的事，老公總是陪伴我去任何地方，偏偏不知他哪根筋不對勁，說啥也不願去，也就不勉強他了。

等女兒教完鋼琴課，下午三時多出發，抵達目的地已是四時多了，當天人潮擁擠，我們車子停得遠，只好多走一點路當作運動。才走了一會兒，女婿覺得那袋零食吊在嬰兒推車上太礙事，女兒就拿回車上放；又走了一段，發現小外孫沒穿鞋，女兒又跑回去拿；再走了一段，女兒忽然想起忘了拿票，只好再跑回車上拿，我看她來回跑又教了一天課，這還沒開始玩，已經累了。

好不容易終於排隊進入園區，到處是人群、嬰兒推車，舉步維艱，女兒眼尖看見熟人，他們有買快速通關票，說可以帶小外孫一起坐遊園列車。我們像是看到救星，陪同小外孫坐了列車繞園一周；接著他們去坐熱氣球造型的遊樂設施，我們也不好意思再搭順風車了。每種設施都大排長龍，女婿最怕排隊，此時送票給我們的一家人約我們去餐廳，我雖然覺得既然是帶小外孫來玩的，不應該浪費時間在吃的，但女婿堅持要去餐廳跟他們碰面。等點完餐、吃完飯，我心想，不會就這麼回去了吧？

女兒說要看晚上七時的表演，我們一行人在人群簇擁下走到了秀場，小外孫聚精會神地看完了三十分鐘的表演，我不甘心沒有坐到熱氣球，此時接近打烊時間，人也少了些，我建議去坐熱氣球。人龍雖比先前少了很多，但是仍需要相當時間的等待，嬰兒推車又不准加入排隊行列中，我和女兒只好施展渾身解數，又唱又跳，逗小外孫開心，讓他乖乖地跟著隊伍行進。我們累到不行，只好慫恿小外孫去找爸爸，他爸爸則推脫要他去找媽媽。別說小外孫不耐煩，我們前面的一群大人一下去買薯條，一下去買墨西哥玉米片，還熱情地要分享給我們。

最後，小外孫終於成功挑戰四十分鐘之久的排隊等待，坐進了熱氣球。三分鐘的空中飄浮安撫了小外孫的驚恐慌亂，也為我們今天的行程畫下句點。

臨走前在大廳遇到送票給我們的一家人，大家在富麗堂皇的燈飾和熊熊燃燒的火焰旁拍了團體照，在一片歡笑互道再見。女婿推著小外孫，女兒拉著我小跑步奔向停車場，坐上車後小外孫秒睡，等我回到家，老公早已入睡，為了避免吵醒他，我梳洗完後躡手躡腳，上床睡覺。