那是二〇二四年十二月初，一通來自舊金山（San Francisco）的小兒子電話，像一枚悄悄投進心湖的石子。電話那頭，他的語氣帶著幾分含蓄，說與在洛杉磯（Los Angeles）工作的哥哥商量好了，新年回家團聚，想請我們兩口子和外婆一起吃頓飯。時間幾經協調，終於敲定聖誕節次日，彼時我只以為，那不過是一頓尋常的團圓飯。

那天的多倫多（Toronto），寒意像一張無邊的網，黃昏剛過，天色便沉了下來，雪花細密地落著。六時將近，孩子們仍無動靜，我忍不住催問：「餐館訂了幾點？下雪天，該早點出門。」話音未落，門鈴忽然響起，清脆而意外，像是有人輕輕揭開了謎底。

門外來了三名陌生的來客，包括一名高大的日料師傅、兩名助手，他們推著箱子，拎著保溫袋，雪花尚未從衣角落下。原來，兩兄弟悄悄預訂了外燴服務，請廚師直接進家裡做菜，食材、配料、湯品、調味，早已在餐廳準備妥當，只待在我家廚房架鍋點火，讓一道道料理完成最後的蛻變。

師傅是南韓人，卻在日本受過完整而嚴謹的料理訓練；一男一女兩名助手也都是南韓人，彼此之間語言交錯，手勢簡練，動作默契十足，像一場無聲的排練。餐桌前，每個座位都放著一張寫有「Omakase」的菜單，這個字對我來說並不陌生，日文是「お任せ」，意思是「由廚師決定菜單」。昔年在東京與多倫多的日料店，我也曾坐在台前，把信任全然交付給料理人，由他們以時令與手藝安排一場味覺的旅程。

只是這一次，京都風味不在鬧市餐館，而是在自家屋簷之下。十幾道菜，從清雅的開胃小品與刺身展開，再到節奏分明的握壽司，最後以甜點收場。大部分食材空運自日本，怎一個「鮮」字了得。

兩個多小時的用餐時間像被細細切片，每一道料理上桌，師傅都耐心介紹食材的來歷、季節的意義，在刀工與火候之間，隱含著一整套飲食文化的秩序與美學。坐在餐桌旁，我們近距離看著魚肉在指間成形，看著蒸氣在燈光下升起，那種私密而專注的氛圍，竟比餐館更顯隆重。

飯畢，三名工作人員收拾妥當，悄然離去，屋內一時靜了下來，只剩淡淡的魚香與杯中尚溫的清酒。我忽然想起蘇軾的「人間有味是清歡」，原來所謂美味，並不盡在價錢，而在風雪之夜，一家人圍坐的這份安然。

八十八歲的外婆聽聞價錢，微微皺眉，加上路程費，總價顯然比上館子貴，她說體驗一次也就罷了。她語氣裡的節儉，既是過日子的本能，也是對晚輩的疼惜。

未料一年之後，二〇二五年的聖誕節翌日，多倫多再度大雪紛飛，兄弟倆竟「重蹈覆轍」，又請了同一家日料公司上門，還加了兩道菜。這一次，師傅是正宗的日本人，助理仍是南韓人，味道似乎更為圓潤深厚。外婆吃完，再次「警告」兩個外孫，不可如此亂花錢。兄弟倆笑得坦然，老大說：「賺錢是要用的。」老二附和說：「也許明年要搞搞新意思。」

我望著他們忽然明白，如此晚餐不只是價格問題，而是孩子長大後，用他們能掌控的方式，為長輩獻上一份孝心。