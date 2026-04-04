極地探險家埃爾林．卡格（Erling Kagge）曾說：「當一個人實現自身潛能，幸福便會隨之而來。」這話在漫長的海上旅遊裡，成了我心中最貼切的註腳。

常有人問我，獨自在郵輪 上漂泊數月，難道不覺孤寂？我總笑而不答。其實，我只是在這一望無際的海上，為自己的「天賦」找到了安放之處——除了看海、看風景，我更愛看人。

這份好奇由來已久。年少時，我愛窩在火車站候車室的角落，從旅人的步態、神情與衣飾中，勾勒他們背後的人生。那時便領悟：每個人都是一本厚重的書，只是鮮少有人翻閱。

後來穿上白袍，在醫院的方寸間成了藥師，眼前的流動縮減成藥袋與病歷。那段日子，觀看世界的能力彷彿萎縮了。直到轉任藥廠業務，重回人群與各色醫療人員交會，那份對生命的「生動感」才重新甦醒。

退休後的平靜原是好事，卻因少了可以凝視的靈魂，日子顯得空曠。沒想到，洛杉磯（Los Angeles）港口是許多郵輪的停靠港，搭船竟成了我暮年最華美的舞台。在這個封閉的微型社會裡，人性的光影，在海水的折射下格外清晰。

在六星級的船艙裡，金錢往往化作一種深層的語言。富有的乘客極其重視隱私，他們買下舞蹈老師的全副時間，或請廚師重現記憶中故鄉的味道，這是一種極致的索求，也是一種對孤獨的防禦。

而穿梭其中的船員，則在生存的縫隙裡展現韌性。在往加勒比海的船上，我見過聰明卻不擅逢迎的亞裔女子，在最勞碌的區域低頭工作；也遇過來自肯亞的女孩，眼裡燃著野性的熱情，邀我去她的家鄉看獅子，而我只是笑著對她說：「我更擅長看的，是人。」

最令我難忘的是那名負責清掃房間的烏克蘭 男子。他曾是精算的財務分析師，戰火焚毀了他的家，也改寫了他的身分。他一邊揮舞著抹布，一邊細細描繪歸鄉的藍圖，對他而言，那不是幻夢，語言本身就是他在海上的避難所。

我喜歡這種短暫卻深邃的交會。在郵輪上，人們容易卸下平日的盔甲，坦然露出一點聰慧、一點脆弱，甚至是一點陰影。我只是靜靜地坐著，用同理心接住那些轉瞬即逝的片刻。

若說郵輪上教會了我什麼，或許便是：當一個人認清了自己的特質，並將其安放在合適的世界裡，快樂便不再需要追逐，而是如潮汐般自然而至。

在波光粼粼的海面上，我讀著眾生，也讀懂了自己。