去年九月，兒子開學後的第一場魔術方塊比賽在賓州 的黑索頓（Hazleton）舉行，比賽的前一天晚上，我們從新澤西州 出發到當地住宿，以便次日早上八時準時報到。寧靜的山區，涼爽的天氣，我們帶著睡意抵達目的地，讓人眼睛為之一亮的是那灰色的大廠房，以往這類比賽都是在學校或教堂舉行，這次走近看才知道是一家民營的消防公司，室內非常乾淨明亮，除了整整齊齊的長排桌椅，還有員工廚房，讓初來乍到的我們感覺頗新鮮。

無論在哪個場地，許多人的背包都像一個神奇百寶袋，就座後便掏出各式各樣的魔術方塊（魔方），有傳統的多階魔方，從二乘二到十五乘十五，也有金字塔狀的異形魔方，還有特殊結構的變形魔方等，款式五花八門，讓我大開眼界。曾有鄰座的小朋友熱情地塞給我一顆魔方試試，並試圖教會我一點規則，但我在百轉千回中望眼欲穿，一花一世界，一步一腳印似乎在當下都不成立，我的手既沒有旋轉開出一朵花，也沒有留下印象深刻的路徑解法。在我「茫解」間，抬頭時發現有人正戴上眼罩開始進行「盲解」，昔日在網路影片看到的神乎其技畫面如今就在眼前，我感到不可思議。

在等待時光裡，大家有時各自專心練習，有時聚在一起觀摩交流，有的人攜帶桌上型腳架與小攝影機隨時記錄過程，仔細回看研究。或許因為十分專注，有的人在自己座位上沒聽到主持人唱名多次，差點錯過上場，我於是不定時起身去看看兒子跑到哪桌？萬一叫到他的名字我才能前往提醒。當我看見某桌人群中冒出兒子的頭便放心回座，他們在輕談間轉動彼此的心扉，觀察對方思考以提出想法，我則繼續在自己的魔方世界當忙姐。

魔方比賽基本上沒有年齡限制，只要有興趣並能完成復原就可以參加，因此聚集了各個年齡層的朋友。有的闔家參賽甚至三代同堂，親子或祖孫輪番上陣，場上聚精會神地自我挑戰，場外放鬆自在地閒聊調侃，既是戰戰兢兢的嚴肅比賽，亦是團圓聚首的同樂會。

每人每輪有五次機會，去掉最快與最慢的兩次，取其中間的三次平均計算成績，按當天參賽的人數比例與秒數淘汰，電腦公布排名後，很快就能知道是否能夠晉級到下一輪。若進入當日的複賽、決賽，經常需要一整天的時間，必須保持耐心與體力，盡可能維持最佳狀態直到結束。

在分秒必爭的場合裡，並非只有輸贏，大家來自四面八方，齊聚一堂，打開魔方行囊一路成長，集思廣益解決困難。在轉出專屬自己的獨特風景之餘，還有冷靜中所散發的溫暖。