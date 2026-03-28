初到西雅圖 （Seattle）長青醫院工作的惠娟，最近正面臨著一個棘手的現實難題。為了能夠幫女兒照顧年幼的孩子，她不得不賣掉位於俄亥俄州 那棟承載了多年回憶的老房子，準備在西雅圖定居安家。

作為「過來人」，她向我討教買房的經驗，我沉思片刻，便給出了那句在地產界流傳已久的六字箴言：「地段、地段、地段。」

然而，即便老房子賣了個好價錢，但這筆積蓄在如今房價高企的西雅圖，依然顯得捉襟見肘。若想在這裡買一棟像樣的獨棟別墅，那簡直是天方夜譚；即便是退而求其次，購買一套聯排別墅，也足以讓她的積蓄耗盡，甚至還要背負沉重的貸款。對於已經年過六旬的惠娟來說，在這個人生階段重新背負巨額房貸，絕非明智之舉；若是因為搬家導致生活品質斷崖式下跌，甚至未來不得不搬進條件一般的老年公寓，更是她心裡難以接受的坎。那幾天，惠娟眉頭緊鎖，那股焦慮勁兒隔著老遠都能感覺到。

然而，上周再見到她時，只見她滿面紅光，喜氣洋洋，還沒等我開口詢問，她就迫不及待地向我報喜：「房子買到了，就在西雅圖北端，雖然不大，但特別合心意。」

看著她眉飛色舞的樣子，我忍不住追問細節。她如數家珍地介紹：「兩室一廳，兩個衛生間，一個廚房，兩個車位，而且是全新的，最讓我驚喜的是，只要十二萬美元，還能看到湖景。」

「十二萬美元？」我瞪大了眼睛，一臉狐疑。在這個寸土寸金的地方，十二萬美元連個像樣的公寓都很難買到，更別提是全新的、還帶湖景的房子了。

看著我疑惑的表情，惠娟笑著揭祕：原來她買的是一棟活動房（Mobile Home）。她興致勃勃地拿出手機，向我展示房子的照片和周圍環境。看著手機螢幕上那座精緻的小屋和窗外波光粼粼的湖面，我不禁由衷地稱讚：「真是買得好、買得妙。」

當然，這種房子也有特殊開銷，每個月需要繳納六百美元的管理費。但惠娟說，這筆費用其實非常划算，因為它不僅包垃圾、水費、地稅，連庭院的園藝維護費也都包含在內。對上了年紀的人來說，省去了鏟雪、剪草的煩惱，簡直是最大的福音。

更令人嚮往的是，這裡的社區環境極佳，房子旁邊就是風景秀麗的人工湖和一個綠樹成蔭的公園。附近的幾十戶居民大多是退休族，大家閒雲野鶴，經常組織豐富的社區活動，甚至還有定期音樂演出，生活氛圍十分融洽。最讓惠娟感動的是，就在她搬進去的第一天，一對白人鄰居就端著剛烤好的蛋糕登門拜訪，熱情地打招呼，祝賀喬遷之喜。這種久違的人情味，讓她瞬間感受到了家的溫暖。

對於手裡有一定積蓄、但又不希望被大房子綁定的華人退休群體來說，居住在這樣的地方，無疑比去條件受限的老人公寓要強上百倍，既擁有獨立的生活空間，又享受著優美的自然環境，還能得到完善的社區服務。

我把這個消息告訴了幾名也在為養老房發愁的老朋友，他們聽後也都動了心，計畫去購置全新的活動房，目前正興致勃勃地在尋找更適合自己的社區。

看來，對於在美國即將步入退休生活的銀髮族而言，與其守著空蕩蕩的大房子操勞，不如順勢而為，從大房子換成小房子，選擇一種更輕鬆、更自在的生活方式。人生的幸福，從來不在於房子的大小，而在於內心的安寧與滿足。能夠找到適合自己的棲息之所，何樂而不為呢？

同胞的快樂，簡單而純粹，這確實也是我的一份快樂。