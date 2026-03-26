記得幾年前聽到一個朋友說，家裡電器什麼都可以壞，就是冰箱不能壞，她說要是冰箱壞了，會讓你一夜回到改革開放前。沒想到最近我家的冰箱真壞了，這可比一夜回到改革開放前還糟糕。因為改革開放前的七○年代末、八○年代初，物資匱乏，雖然沒有冰箱，但也沒有多少食物需要冷凍，一個紗網桌罩就解決了，人口多的家庭最多買個上面帶紗窗的菜櫥，下面放鍋碗，上面放剩飯剩菜。哪像現在，冰箱大多數時間都是滿滿的，冷不丁壞了，這一冰箱的食物該怎麼辦？

雖然我有個朋友的先生會修電器，可是朋友圈裡看到他們天天發在歐洲旅遊的照片，怕是現在人不在多倫多（Toronto）；試著發微信問了一下，果然他們還在義大利。朋友的先生傳給我兩家維修家電的名片，其中一個始終聯繫不上，另一個開出條件，如果能修好，價錢三百元，修不好則收六十元，但是得第二天上午才有時間來修。他還說，我們的冰箱是歐洲牌子，如果需要換零件，一兩天內都不一定能拿到零件。

聽他這麼一說，我們決定不修了，畢竟這個冰箱已經十多年了，就算花三百元修好了，也會整天提心吊膽，擔心哪天又壞了，不如直接買個新的。可是，新冰箱也不是說買就馬上送來，一般要等五天左右，還是得先處理這一冰箱的食物。

不清點不知道冰箱裡的東西這麼多。光是冷凍櫃，一整隻雞、兩包雞胸肉、一塊排骨、兩塊五花肉、數包切片里肌肉、三塊牛肉、兩包魚柳、兩盒蝦，另外還有牛肉卷、蟹肉棒、青豆、玉米粒、年糕片、魚丸若干包，外加冷凍餃子、包子。難怪老伴總是嘲笑我小時候餓怕了，冰箱裡總是塞得滿滿的，心裡才踏實，而現在這份踏實變成了大負擔。

總不能看著這些東西臭掉吧？我相信凡是經歷過飢餓年代的人，無論現在物資多麼豐富，都見不得浪費糧食，更別說這麼多肉類魚蝦了。沒辦法，我只能麻煩朋友了。住在附近公寓的一家朋友有個小冰櫃，街上的台灣鄰居也有一個小冰櫃，她們幫我分擔了整個冷凍櫃裡的東西和雞蛋。

我們先到Costco，沒有看到尺寸合適的冰箱，然後到家得寶找了半天，唯一一款尺寸適合的冰箱，卻要等十二天才能送到。眼看天黑了，別家店也不一定有合適的尺寸，趕緊簽了合約，回家等待吧。這十二天，天天度日如年，沒有壞過冰箱的人，絕對無法體會個中滋味。

禍不單行，在熬到第七天的晚上，住公寓的朋友突然告知，他們的冰箱也壞了。原來，他們的冰櫃本來凍了好多餃子、包子、饅頭，準備兩周後帶給美國的兒子一家吃，由於騰出一半空間給我，一大半餃子、包子轉移到冰箱，導致冰箱不堪負荷而罷工了。

這都晚上九時多了，想臨時到Costco買小冰櫃也來不及，剛好在網上搜到有人要轉讓一個小冰櫃，驅車半個小時前往，到了才發現冰櫃根本不工作，賣家插上電源鼓搗半天都沒反應。好在半夜三更回到家後，從朋友處傳來好消息，他們排除了冰箱風扇被冰塊堵住的故障，現在冰箱又工作了，真是謝天謝地。

就這樣戰戰兢兢地熬了十二天，新冰箱終於送來了。我一邊懷著從農耕社會躍進現代社會的喜悅，一邊告誡自己，再也不能往冰箱囤太多東西了。