這次到夏威夷 旅遊，不僅領略了當地迷人的風光，還有意外收穫，就是「見到」了兩名已故的音樂人。

我去欣賞皇家劇場裡的表演，本以為就是夏威夷的草裙舞，可人家編導給我上了一課，把夏威夷本地歌舞的歷史，放到了美國流行音樂的大背景下，就讓人耳目一新，賞心悅目了。

首先讓我眼前一亮的，就是大名鼎鼎、風靡上世紀五、六○年代的貓王（Elvis Presley）。雖然我和貓王可以說是隔代人，也沒有看過他的錄像，可他的大背頭、長鬢角，以及白色的喇叭褲，卻給我留下深刻的印象，並見過很多後來的藝人模仿。

這場表演的高明之處，就是讓一名形似且聲似的演員來模仿貓王，並在主舞台兩邊的大屏幕上，投放貓王當年表演的影像。我雖然沒有見過貓王本人，但和影像對比，發現眼前這名裝扮得一樣的演員，就沒有貓王個子高，也沒有他膚色白。於是，我一邊聽著表演者彈著吉他模仿貓王演唱，一邊把目光轉向大屏幕，仔細欣賞貓王的長相。

貓王的長相簡直太完美、太帥了，也難怪有那麼多人迷他。我估計，這種長相，連同貓王獨特的演唱風格，幾十年才能出一個。

而編導也不是一帶而過，畢竟貓王稱霸歌壇也有二十多年。於是，我從貓王出道，看到他紅極一時；從年輕看到發福，以及後來他演出時臉上出的大汗。

我不知道當年貓王是怎麼淡出人們的視線的，但我知道，戴著黑色禮帽、跳著勁舞的麥克傑克遜（Michael Jackson）橫空出世，就是另一個時代的開始。然而，兩代巨星誰也沒有逃過宿命，都在中年英年早逝。

節目的最後，不知是否他鄉的音樂讓我情緒激昂，還是編導的編排讓我感慨萬千，我不僅看到了兩名巨星的高光時刻，也感悟不同的演唱風格、不同的膚色，也許就是兩代巨星必然交替的所在。