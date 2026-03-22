周一早上去買蛋，超市裡沒有人潮，可以享受輕鬆購物的樂趣。在水果攤前遇見一張教堂裡的熟面孔，我每天都參加晨間彌撒，許多人眼熟，卻叫不出姓名。

「嗨」，我向這名女士打招呼。她高興地望向我，說：「今天從教堂出來，我們一群老太太笑著對神父說，每個人的年紀都大得能當他媽媽了。」我所屬的教堂位於退休社區門口，會眾多半七老八十，而這位神父六十歲出頭。

她往前走近一步，壓低聲音說：「妳猜他怎麼回答？」我笑著搖頭。「神父指著妳走出教堂的背影說，『那一位才五十多歲，比我還年輕』。」

我忍不住哈哈大笑，看來美國人真猜不出東方女性的年齡，不過如此美麗的誤會，還真讓人開心了半天。我折回花攤，買了一束鮮花，犒賞自己成功的障眼法。

開車回家的路上，我為自己的「虛榮」失笑，為什麼被人說年輕了就這麼高興？老了卻希望不顯老，這和染髮心理如出一轍，明知是假象，仍然樂此不疲。

就在我思索著年齡與心境的時候，腦中浮現出神父今早分享的故事。神父問：「有誰相信天使？」台下所有人都舉手，接著，他講了一段自己的親身經歷。

那次，他走在舊金山 （San Francisco）的市場街（Market Street）上，綠燈亮起，他正準備過馬路，忽然一股力量猛地將他往後拉。就在那一瞬間，一輛左轉的救護車從他眼前閃電般呼嘯而過，千鈞一髮。

他轉頭，看見一名身材嬌小的金髮女孩正緊緊扯住他的衣襟，他剛要開口道謝，那女孩卻在人群中消失無蹤。他堅信，那是他的守護天使救了他一命。

光明的天使總是在行善，如果我們也願意常常幫助別人，就能常保一顆善良而平靜的心。雖然無法阻止容顏老去，卻能讓內心長保年輕。年輕，不只在臉上，更在心裡；對人的善意會讓自己快樂，而快樂，是最好的保養品。