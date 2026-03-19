去年感恩節假期，我的朋友Jerry特意從加拿大坐飛機來洛杉磯（Los Angeles），邀我去猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪。猛獁山是北美出名的滑雪勝地，十一月正是滑雪的熱鬧季節，我是第一次滑雪，能不能學會，我很擔心。

去猛獁山那天，我們早晨租車到了滑雪場，上山頂之前，在滑雪用具店租了滑雪靴子和滑雪板。Jerry是青少年中國國家隊的單板滑雪運動員，他說可以先教我簡單的滑行，所以我租的是滑雪單板。

上山頂滑雪的人很多，還要排隊坐纜車。我們坐了包廂纜車，大約五分鐘到了山頂，看見了一幅山下滑雪的風景畫，各種動人的滑姿像美麗的舞蹈。

Jerry教我先戴好面罩和頭盔，然後把護目鏡綁在頭盔外面，還幫我穿好滑雪板，把腳扣緊在單板的固定器上，然後鎖住兩個鏈條，準備進入滑雪場。可是，我的雙腳被綁住後很難站起來。

Jerry把我從地上拉起來，還拉著我的手慢慢側身，開始一步步往雪場滑去。在Jerry的言傳身教下，我膝蓋微微彎曲，滑到很陡的坡度時，我感覺有些失重，一直用力地扯著他的手不放，緊張地尖叫起來。滑了不到兩秒鐘，在轉向時我終於摔倒了，Jerry哈哈大笑。我穿著護具、戴了頭盔，一點都不痛，也沒受傷；Jerry說在摔倒時不能用手撐地，不然會骨折，要直接往背後摔倒。

我是直接往後摔倒的，整個身子轉成側面，因為腳被滑板綁住了，翻不過身來。Jerry要我先趴下，然後轉身，順利坐著後再站起。我怎麼用力都站不起來，他才拉著我的手，一腳踩下我的滑雪板，我才輕鬆地站了起來。

我慢慢拉著Jerry的手繼續往下滑，不料，坡愈來愈陡，滑行速度也愈來愈快。雖然我一直扯著Jerry，但還是害怕又緊張，時不時驚叫幾聲。從身邊滑過的人望了我一眼只是笑，還大喊「加油」。Jerry說要用力把腳尖抬起來，就能讓滑雪板滑得慢一點。山坡上有很多小石頭，只要碰上了就會抖一下，有時候還會摔倒。

山頂上的太陽很大，我滑得都出汗了，下了山，我才感覺腿特別累。

第二天，Jerry說是要我坐一次懸空纜車上山頂，換個方位，可以嘗試不同雪道的感覺，可是懸空纜車只是一條單根座椅，沒有保護措施，我很害怕。安檢工作人員一看就知道我是新手，不讓我上懸空纜車，朋友們只好陪我坐包廂纜車上山頂，繼續訓練平凡的滑雪。

經過七天的自由式滑雪，我終於可以在中級滑雪道自由滑行了，一路上再也不用大聲吼叫讓人避開。如今我學會了抬起腳尖急剎車，而且能滑過雪坡，轉彎換道，避讓障物，能在三個多小時內歡快地滑完一個大雪場。

第一次滑雪讓我收穫了新奇歡樂，更讓我懂得了什麼叫面對困難，什麼叫勇敢直上。待下一次感恩節假期，我要滑向高一級的滑雪場，展現人生最美的舞姿。

世報50周年