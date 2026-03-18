去年感恩節前夕，許多公司同仁將「積攢」多時的年假拿出來湊成長假，聖誕樹已經架設起來且閃閃發光，略顯空蕩的辦公室過節氛圍濃厚，大家在緊張的工作之餘，浸潤在假日氣氛中。

下班返家時，在離家約四英里許，原本順暢的車流突然停滯了下來，肇因於前面的交通號誌不運作了，十字路口的通行車輛瞬時轉為停車再開的「Stop Sign」模式，雖然因此多浪費了近二十分鐘，但在車內音樂的輕鬆節拍下，我也不以為忤。進入小區時看見社區馬路積水，很感恩老天爺又再次天降甘霖，滋潤了前後院的花草樹木。

當晚在社交媒體上，看見不少人傳送龍捲風 造成損失的照片，我才猛然與交通號誌失靈一事聯想起來，連忙上網查閱地區新聞。新聞畫面中傾倒的電線桿和樹木、破損的建築物屋頂、被壓壞的汽車、救援的警消人員、滿地狼籍的散落物件，正是典型遭受龍捲風侵襲的災後景象，而受損的地段正是我們這個大區塊。電力公司隨即對失去電力供應的兩萬七千戶進行緊急搶修，其中有一處災區距離我家的行車距離僅有三點六英里，直線距離也不過三英里左右，這真讓我嚇出了一身因「後怕」所產生的冷汗。

這個風暴系統經過時帶來了大量降雨，些許冰雹，龍捲風肆虐後繼續東移，也牽動了位在我們東南方向的喬治布希國際機場（George Bush Intercontinental Airport）的空中交通管制作業。當晚九時半，聯邦航空管理局強制啟動了「停飛」（Ground Stop）的命令，也讓假日航班不得不延誤了。

我們搬到德州休士頓（Houston）地區已逾二十寒暑，這期間因為颶風或雷雨風暴，在手機中收到龍捲風警示（Tornado Warning）的情況不在少數，不過先前距離我們家最近的龍捲風襲擊，尚在社區西北方向十五英里之遙處。而此次的龍捲風災情，竟然與我們家如此之近，且發生在房屋密集的住宅區之中，我們賴以安身立命的「小家」，在大自然的反撲力道中看起來竟是如此脆弱且無助。

已經暴漲到四千多美元的房屋保險費，看來又要漲價了，我們不敢像摯友小燕拒絕被保險公司「勒索」，有膽識地冒險不跟保險公司續約，但是房屋保險從二十年前的每年一千美元出頭起算，至今成長了四倍有餘，也著實離譜。二〇一七年哈維颶風（Hurricane Harvey）帶來百年一遇的豪雨，單單在大休士頓地區就有五十多萬輛泡水車，汽車保險自彼時開始也年年看漲，讓居民年復一年荷包大失血。全球暖化所造成的天候不穩定性和衝擊既是惱人，卻又無可奈何啊。