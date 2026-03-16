這幾年經常搭乘某家船公司的郵輪 ，行駛海上的日子，節目單上第一個節目總是尊巴（Zumba）舞，排在早上九時，揭開一天紛繁活動的序幕。

身為跳舞發燒友，我熱中於船上的排舞、社交舞，獨對尊巴舞興趣缺缺。出於莫名其妙的直覺，認為尊巴這個怪異的名字，尤其硬梆梆的「尊」字或字母「Z」，必是一種枯燥無味的健身操，而非愉悅曼妙的舞蹈。

二○二五年八月搭郵輪去格陵蘭 （Greenland），某日早上吃完早餐，我在船內到處走動消耗熱量，經過一處舞池，看到人們跟隨著台上帶舞的老師在跳尊巴舞，典型的拉丁美洲音樂充滿了熱鬧歡快的節奏感，讓我身體自然起了搖擺的「共振效應」，便加入跳舞的人群。這一跳，讓我徹底改變了對尊巴的偏見。十一月底再度搭乘郵輪，船不泊岸的日子，我絕不放過每一場尊巴舞。

尊巴是一種舞蹈化的健身操，隨著教練示範，舞者跟著扭動四肢、腹背、頭頸。首尾兩支舞曲平和柔緩，供暖身及放鬆，其他舞曲則節奏強烈，旋律急促，使舞者不由得發熱流汗。這些特質使得舞者對尊巴愛恨交集，常常要停下來拭汗與喝水，一面偷瞄手表，看看四十五分鐘過了多久。然而，那嘈雜又歡欣的拉美音樂以及諧趣多變的動作，又讓舞者淋漓盡致地享受到手舞足蹈的快感。

尊巴有點像排舞，但後者更具舞蹈性，音樂較為悠緩，健身動作較少，因此消耗的卡路里遜於尊巴，場邊不必提供毛巾和冰水。有些舞曲可以跳尊巴，也可以跳排舞，就看教練如何帶領了。有一名來自哥倫比亞（Columbia）的尊巴教練，挑選的舞曲超越拉美範疇，甚至包括風靡一時的江南大叔騎馬舞。

尊巴和排舞都是郵輪上最熱門的運動項目，參加人數爆棚，場地塞得滿坑滿谷，勝過太極、瑜伽、社交舞和健身房。主因在於尊巴和排舞簡單好學，只要跟著台上教練舞動，不需要經年累月地修習精練。

教練總是鼓勵初跳尊巴與排舞的學生不必擔心跟不上，不必擔心別人取笑，也不要求姿勢正確，如果膝蓋不適合跳躍，可以用移步替代；有背痛問題，某些動作可以不做。以追求樂趣的心態跳尊巴和排舞，自然能達到放鬆精神、強心降壓的效果。

學生絕大多數是女性，我猜男士們可能放不下身段和顏面跳這類滿盈童趣的舞蹈。的確，我觀察到一堂舞者，似乎都在歡快的音樂和有趣的動作中回到了蹦蹦跳跳的童年。

不，我們童年做的課間操哪有尊巴和排舞有趣呢？在學校裡，早上第二節課和第三節課之間，很多中、小學會安排學生們在操場上做健身操，也有老師或學生在高台上示範；擴音器裡播放著單調的音樂，伴著「一二三四，二二三四」等口訣，台下學生跟著彎腰、舉臂、踢腿。學校立意良好，可那時候很少有學生喜愛課間操，只是隨便動動，虛應其事罷了。

一九六二年，台灣高中聯考的作文題目是「假如教室像電影院」，如一石激起千層浪，引發社會熱議。教室若果真像電影院，學生必定都樂於上學，那麼，假如課間操是跳尊巴舞或排舞，孩子們會更樂於踢腿舉臂嗎？