我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

挖藕記

久彌
聽新聞
test
0:00 /0:00

住在喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）市郊的山裡，雖頗安逸自在，但美中不足的是我對荷花的思念。約十年前，我終於自力在書房外挖了個小荷池，種下從北方植物園買來的藕。從此之後它年年燦爛，讓我安坐室內隨時可賞花，給足了賞荷之樂；尤其是雨天，更不是當年在台北要特意跑到植物園所可比擬的。

疫情開始後，在賞花之餘，入秋時看見那些蓮蓬，又讀到台灣白河採收蓮子的報導，於是我開始學樣摘蓮蓬、剝蓮子。因為池子小，每次收穫大概僅兩碗蓮子，但也可煮兩鍋稀飯。自家新收煮的蓮子，不僅吃到嘴裡特別清香，心裡也特別愉悅。

去年蓮蓬少，又正巧看到一篇報導，描述廣東一對夫婦如何在水深過膝的荷塘中，藉荷梗判斷，順藤摸瓜、手腳並用找到肥粗的藕。我就又打起蓮藕的主意，主意既定，剛好有很長一段時間沒下雨，池水下降很多，就立即行動。

我那荷池雖長，但最寬處也不過兩公尺多，於是我找出之前存放的木柱，橫架在池子上面，人就像作伏地挺身一樣趴在池邊，左手撐在木柱上，將上半身延伸到池中，右手就伸到池底去摸藕。本想，我這池不過兩尺多深，現在水淺，應該很容易就能摸到藕，誰知那淤泥裡縱橫交錯，也不知究竟是什麼，好不容易摸到有點條狀感的東西，但一拉之下不僅拉不動，我反而差點一頭栽進水裡。左臂痠麻得無力再支撐，即便耗盡所有餘力，右肘也被池邊石頭磨破，只好縮爬回池邊，感嘆真是忘了掂掂自己有多少斤兩。

我不願就此罷休，一計不成，再來一計。我去拿了鋤頭耙子，一腳踩在木柱上，一腳跨在池邊，伸進淤泥裡挖，攪了一池渾水後，終於勾到些東西，用力提拉下，整個池水都起伏晃動。我猜下面的藕大概已長成網狀，只好放棄挖出一整條藕的念頭。奮力亂扯加上又勾又耙，弄出一灘淤泥腐葉，裡面有些粗如大拇指，比中指長不了多少的斷了的藕，堪堪找出幾節尚稱完整的，洗乾淨放在流理台上，老伴一看，說：「忙了一下午，就這？」

這次挖藕可以說又體驗到母親常說的：「事非經過不知難。」想我讀到的那對夫婦拔藕，不僅要站在不穩的淤泥中，還要憋氣埋身到水底去拉，先生不說，那名太太的體力就非常人能及。一天要這樣重複多少次，才能換取溫飽，故事未道出其中艱苦，寫得太輕鬆了。

我對藕本身其實並沒抱太大期望，因早就聽人說開紅花的是觀賞荷，開白花的才是食藕荷。我當初種下去的藕，也僅酒杯口粗，所以只是想看個究竟，嘗看看到底是何味道。老伴煮餃子，我就用剰下的餃子水把切片的藕煮熟，她嘗了一片，說：「沒味道。」我一再仔細品味，才覺似有一點藕味。所以挖藕這件事，就此劇終。

挖藕雖無實益，但以我一貫的阿Q精神勝利法，就對自己說：「我是在作遊戲，意本不在藕，何況還獲得我輩人中罕有人試過的有趣經驗，所以仍是很值的。」

植物園 餃子 疫情

上一則

知名二代殯葬業者郭憲鴻 花了12年與遺憾和解

下一則

兩代食神／徐：食物視覺像老婆口紅 郭：風味能外帶嗎

延伸閱讀

告王志安誹謗「非盲人」陳光誠求償210萬美元 10日開庭

告王志安誹謗「非盲人」陳光誠求償210萬美元 10日開庭
中國春節

中國春節
水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢
台灣辦「餃子王」爭霸戰 這口味驚喜奪冠

台灣辦「餃子王」爭霸戰 這口味驚喜奪冠

熱門新聞

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30

受騙進行時

2026-02-05 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返