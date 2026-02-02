每年的感恩節、聖誕節 期間，都會看到救世軍的志願者在超市或商場外面搖著悅耳的鈴鐺號召大家捐錢，讓節日的氣氛更加濃厚。剛到美國時，我看到這個畫面覺得很新鮮，久而久之，就覺得習以為常了，直到我和先生相識之後。

大約二十多年前，和先生相識的第一個冬季，我們還在約會中。一次我們外出買東西，走到商場聽到救世軍的捐款鈴聲，他馬上走過去放了現金到那個鐵桶裡面。我立刻誇獎他，還給他豎起大拇指。

先生低頭告訴我，他捐錢是有故事的。他這麼一說，勾起我的好奇，讓他把故事講給我聽。

原來先生十五歲的時候，他的父母買給他一輛二手金龜車，條件是他要想辦法自己掙錢給車加油。於是先生動力十足，改變了晚睡晚起的習慣，找了一份早上送報紙的工作，給自己的汽車攢油錢。

一個周末，先生和他的一名中學好同學決定開他的車一起去舊金山 市區玩。兩人開車過灣區 大橋時，才發現需要交過橋稅，兩個男孩子湊了半天，也湊不夠。突然先生想起他剛收到一張支票，是他送報紙的酬勞，支票剛好就在他的口袋裡。他馬上拿出來，給那名收過橋稅的人，解釋說那是他送報紙的酬勞，對方半信半疑，先生就特別誠懇地告訴他，支票絕對沒有問題。終於，那人收了支票，將他們放行。我不禁感嘆，這種事現在是不可能發生的。

兩個男孩子在市區一直玩到天黑才開車回家，把好朋友送回家後，先生把車開回家門口，才剛停好車，一抬頭，看到他們送報的小主管竟在他家門口等他。小主管也是個年輕人，同樣打點小工賺零花錢，看到先生從車裡出來，馬上走過來，說因為有突發狀況，之前開給他的支票還不能入帳。先生一聽傻了，驚呼：「我已經在灣區大橋那把支票當過橋稅付掉了。」小主管聽了很著急，說：「那人肯定要被退票了，我再寫一張支票給你吧。」

手裡拿著第二張支票，老公不知所措，那時沒有手機，也查不到收橋稅機構的地址，心情糟糕到了極點。因為隔天他得上學，並且沒有足夠的汽油，過了幾個禮拜才又開車過灣區大橋找那個收款人，可惜沒有找到。先生沮喪了很長時間，特別擔心那個好心人因為他的原因而丟了工作。直到聖誕臨近時，他看到救世軍搖鈴號召捐錢，他捐了同樣的金額出去，心情才得以釋然。

從那以後，他每年都要放幾塊錢到救世軍收捐款的鐵桶裡，後來開始工作了，他開始每年還寄一張支票過去。幾十年了，他就這樣堅持下來了。