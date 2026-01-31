幾年前的夏天，和親友到紐約州 的寧靜湖（Lake Placid）度假，其中讓我印象深刻的是鏡湖（Mirror Lake），顧名思義，湖水像鏡子一樣清澈見底，映照著雲影天光，十分美麗。

表弟興致高昂地把槳板（SUP）拉到水面，熟練地站上去輕划任其漂流，一副悠然見遠山的模樣，讓我心生嚮往，沒多久他便回頭要把槳板讓給我玩。雖然我穿了救生衣，還先在淺水區練習過，應該不會有什麼問題，但沒有任何經驗的我還是有些猶豫而裹足不前。表弟察覺我的緊張後，站回槳板還跳了兩下，告訴我：「很穩的不用害怕」，緊接著又跳下水扶好槳板，要我趕快站上。在他的鼓勵兼鼓吹下，我牙一咬、心一橫，邁步向前，搖搖晃晃間從趴到跪到起身，速度比自己想像的快許多。

當我成功平衡站立在槳板上，才知道洶湧奔騰的是我的內心，不是當下平靜的水面。我心中的恐懼隨之消散，儼然幻化成古代俠女，施展傳說中神奇的輕功水上漂，這不同於搭遊艇飛馳的過癮，也不同於游泳沉浸式的暢快，而是那樣的輕盈自在。

去年夏天，我們全家與朋友家就近到新澤西州 的桑迪胡克（Sandy Hook）沙灘，自備了給小孩玩的充氣船，在刺眼的陽光中，歡樂地載浮載沉。隱約中看到遠方有人在玩槳板，心血來潮的我躍躍欲試，便步行前往租板處，櫃台的比基尼辣妹再三向我詢問確認：「妳真的要玩嗎？今天的風浪比較大。」我說：「是的，想租一個小時試試。」簽過同意書付費後，一旁的壯漢露出神祕的微笑，辣妹挑了一個槳板和划槳，並俐落地幫我拎起，這大概是我看起來手無縛雞之力的額外福利。她擔心我來不及划遠，槳板尾端下方的長鉤會卡住沙子，於是把槳板推到水中間，一面宣導安全須知，一面扶著槳板讓我爬上便離開。

果不其然，我很快就被海浪沖回岸邊，只能慢慢用槳撐離沙灘，但當我漂到浪大的深水區，實在很難站穩，只好跪下來繼續翻江倒海。在浪花忽高忽低的海上，不同於在鏡湖的放鬆悠閒，陽光灑落海面如鑽石，盡在眼前閃閃發光，不同於在沙灘上的遠望，當我俯身親近水面，槳板像艘小船乘風破浪，隨它擺盪，我是風也是浪。

人生有很多第一次，在突破了最初關卡後，日後在水上也多了一種樂趣。