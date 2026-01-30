去年五月某個上午，妹妹及妹夫由住處步行到超市的途中，一輛由一名男子駕駛、內有兩名女乘客的SUV 在他們身邊停下。其中一個女人從車窗伸出頭來，用帶有腔調的英文向他們問路，順便對妹妹說：「看見妳使我想起在越南 的母親，我能不能擁抱妳一下？」

平時樂於助人、心地善良，對朋友熱情且善解人意的妹妹，怎會拒絕奉獻一個擁抱給陌生人？何況妹妹認為，擁抱是一種令人身心健康的舉動，能夠減壓、治療憂鬱症，沒有令人不愉快的副作用，所以毫不猶豫地擁抱了那個女人。此女趁擁抱之際，在妹妹的頸子上掛了兩條項鍊作為謝禮，另一名女子也把身體伸出來，主動與妹夫擁抱，完全沒有設防的妹夫只得順水推舟敷衍了事。

那輛SUV急駛遠去後，妹夫才發現五十年前與妹妹返台探親時，後母送給他當見面禮的一條純金項鍊及同樣款式的手鍊均不翼而飛，這才醒悟遇上了金光黨。那天歹徒美其名以項鍊相贈，乘機摸走他們身上的金飾，幸運的是妹妹的皮膚對所有金屬均過敏，從不戴任何金飾，損失才能降到最小。

妹妹及妹夫立刻去警察局報案，得知這些歹徒屬於羅馬尼亞境內的吉普賽人，是一個有組織的犯罪集團，分散在加州 華人聚集的地方作案，然後往北移至我們所住的西雅圖（Seattle）。他們出沒在高級住宅區，以老人及東方人為目標。

報完警回到家中，妹妹察看妹夫後頸部，發現有傷痕，那是金鍊子被歹徒強行拽走所造成。妹妹也察看歹徒留下來的兩條鍊子，均為不值錢的貨色，將之丟入垃圾桶。

前陣子從電視新聞報導中得知，那兩名女性歹徒除了搶劫路人外，還明目張膽地到珠寶店，一人假裝在挑選商品，另一人趁店員注意力分散時，以迅雷不及掩耳之勢，把「獵物」放入口袋中占為己有，兩人的臉及作案手法都被珠寶店的監視器清楚錄下。

警方呼籲民眾步行外出時不要配戴貴重首飾，但唯有及早將這些為非作歹的敗類繩之以法，才能大快人心。