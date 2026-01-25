去年七月我們一家去夏威夷茂宜島 （Maui）度假，女兒和兒子一家都住在洛杉磯 （Los Angeles），外子和我住聖荷西（San Jose），約定大家各自出發，在茂宜島會合。

我們到茂宜時才早上九時多，因為是夏天假期旺季，三百多人的飛機座無虛席。因外子膝蓋痛，便坐在門口看管我的皮包和手提箱，我去拿行李。

原先預計的行李轉盤從一開始的第二台換到第四台，又改成第三台，人潮擠來擁去，好不容易拿到行李後，我便去找外子，卻發現他不在那裡坐著，我東張西望都看不到人。等了二十分鐘，機場的人都走得差不多了，我開始焦慮擔心，到底他在哪裡？發生了什麼事？於是找機場的服務小姐，告訴她「老公不見了」。

她叫來機場保安，他們分別到各男廁查看，再用大廳的廣播找他，卻都沒結果，於是斷定他不在機場裡。我打電話給他，他不接，這時警察到來，問了不少問題，例如姓名、出生日期、體重身高、穿什麼顏色衣服鞋子、有沒有失智症、電話通嗎？

最後警察問我是否有租車 ，他會不會去租車中心？我說應該不會，因為手續是我辦的，外子取不到車，但他們還是派人過去，一會兒來電說找到他了，會把他帶回小火車月台上。

我終於鬆了一口氣，鄭重向所有人道謝後去月台，看到外子笑著和一個警察聊天走回來，雖然心中又氣又惱，但也高興終於找到了他。這時月台上只有一名老伯坐在輪椅上，他盯著我的皮箱忽然說：「那是我的。」我以為他說笑，對他說：「這是我老公的皮箱，上面有遊船公司送的紅色名牌，你看。」我掀開名牌，一看就儍了眼，我的媽呀，那真是老伯的名字，只好道歉後把皮箱速歸原主，再回去機場。我在航空公司的辦公室前碰到那老伯的太太，她正在找她老公的皮箱，只好又跟她道歉一番，並在那拿回老公的皮箱。果然兩個皮箱顏色相同、名牌相同，一不小心就拿錯了。

老公的說法是他去了一趟洗手間，出來一看，第二台行李轉盤已經沒有人，他等了一會，以為我先去了租車公司，才氣沖沖地去租車公司找我。

一番周折下來，費了兩個小時，我們到租車公司取車，被告知因為錯過了預約時間，原訂的車輛已經沒有了，就優惠升級一部大而新的BMW給我們。以為是好事，誰知這輛車配置繁雜，車身又長又寬，油門和剎車都超敏感，外子開得緊張小心，升級豪車的好處一點都享受不到。