去年九月，我們在遊覽完德國的萊比錫（Leipzig）之後，下午三時驅車兩個小時，抵達柏林（Berlin）南邊的民宿。

快到民宿時，路上兩個交通燈誌失效，四方車輛有點亂了方寸。在美國遇到這種情況時，行駛車輛會依照先到先行的規則依次通過，但是柏林人卻是憑自己的感覺，多數時候是一個方向的車全部走完了，才換另一個方向的車走；中間發生衝突時，人們也不太淡定，有些還有點粗魯。好在我們順利地駛過了這兩個十字路口，順利到達民宿。

這家民宿是酒店式管理，客廳、廚房、飯廳、臥室、衛生間、陽台一應俱全，設施條件非常好。在民宿的入住登記處，我們才發現沒有電，也明白了紅綠燈失效的原因。後來發現也沒有網路，到底怎麼回事？工作人員告訴我們：當天凌晨附近一個地方發生爆炸後起火，大概電纜也受到影響，就此斷電，相關人員正在一步步地恢復電力。

因為停電，民宿裡面沒有燈、沒有熱水，所有電器都不能用，一切的設施都成了擺設。雖然路口的交通號誌很快恢復了，但是街道上的路燈還是不亮。附近的商家沒有辦法營業，黑燈瞎火的只能關店歇業；超市用發電機解決照明和基本營運，但冷藏櫃裡的東西都被搬空，熱菜不賣了，我們只能湊合著買了些東西吃，早早休息，幸好帶的行動電源 也還夠第二天用。

隔天一早搭公車到柏林市區，還好輕軌和地鐵 照常營運，我們一整天在城裡玩得很盡興。期間收到民宿寄來的郵件，大致說明了這一天可能還是不會有電，但是民宿會二十四小時留有工作人員，解決住戶的問題。

問題是，玩了一整天確實開心，可是行動電源的電基本上用完了，電力再不恢復，那我們接下來的行程就沒辦法拍照、導航、查詢資料了。回到民宿後，我們詢問工作人員有沒有辦法解決這個問題，他們說民宿的馬路對面是一個體育館，裡面提供免費充電設施。當我們趕過去時，現場已經有很多人了，我們找到了空餘的插座開始充電，體育館內提供免費網路，還供應熱咖啡 、糕點和飲料，更有消防人員忙碌著。

充完電後，我們到前台要了一盞電池照明燈，順便詢問到底是什麼原因造成斷電，且這麼長時間都沒有修好？小姑娘說是遇到了縱火攻擊，有人故意破壞主要電纜，造成柏林南邊大部分地區停電停網，影響眾多的居民和商家。

後來查看網路，原來這是柏林在二戰以後最長的一次大規模斷電，總計六十個小時，波及柏林東南部地區的五十萬戶居民和三千家企業；柏林市長稱此為「針對柏林人民的危險襲擊」。

現代化社會隱藏著巨大的風險，人們嚴重依賴電力和網路，一次攻擊後的斷電斷網，立刻讓生活回到原始狀態，讓人與世隔絕，凸顯現代化生活的脆弱。

生活充滿意外，也許今天還風調雨順，明天就危機四伏，我們應該時刻準備好應對不測。親歷柏林停電，體會到柏林的應對得體，除了沒電，市民生活還是井然有序。