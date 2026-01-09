「我經常想像，天堂像是一種圖書館。」 圖書館的牆上引述名作家的話語這麼寫著。

初到矽谷 （Silicon Valley）時，有一天開車來到了這個位在加州 庫比蒂諾（Cupertino）的圖書館，頓時迷上了它靜謐的氣氛。這裡有寬大的空間、舒適桌椅、豐富藏書，還有各國電影與音樂CD，以及中文報紙和中文漫畫，甚至有不少的電腦設備。這棟圖書館始建於一九一二年，至今已有一百多年的歷史了，經過二○○四年的改建，現在圖書館總面積約五萬四千平方呎。

我自此經常跑圖書館，甚至造訪鄰近各城市的圖書館，總坐在圖書館的一角，靜靜獨享那份幽靜，享受每個圖書館的獨特氛圍。

人在異鄉，看到中文藏書時總是格外感動。由於矽谷各圖書館的中文藏書都極多，多年來，我大量借回家閱讀，樂此不疲。英文雜誌更是豐富，交錯閱讀之下，趣味多多。

女兒離家讀大學後，下午到圖書館閱讀書報便成了我每天的例行公事。我坐在圖書館落地窗前的沙發上讀報，累了看看雜誌，靈感來了就寫寫東西。

圖書館裡通常有中學生群聚在會議室裡討論功課，也有單獨揹著書包而來的青少年。我總是感動於年輕一代認真讀書的神態，他們靜靜地坐在桌前研究功課，是一幅美麗動人的畫面。每一代都有勤奮上進的年輕人，社會就充滿希望。

圖書館裡也有大人帶著小孩來，大人閱讀，小孩就乖乖地坐在椅子上翻讀他的兒童讀物或畫畫。小孩若能自小習慣在圖書館裡活動，對其成長幫助應該不小，可學會沉靜與自修的習性。

閱報區則有許多成年人，包括退休 人士或家庭主婦。下午時分，人們讀累了而小睡片刻的場面經常可見。圖書館裡太舒服了，你能責怪克制不住嗑睡蟲的人嗎？

電腦區裡經常高朋滿座，電腦裡裝有各式軟體供人使用，有時可以看到無家可歸的人專注地在電腦前學習。看到這種情形，我會有些感動。第一，是圖書館人員對他們的寬容，其二是無家可歸的人的學習精神，他們即使落魄，仍然努力向上。

一個圖書館可以帶給一個城鎮平靜與進步，和代代相傳的教養。您認為值得推廣嗎？