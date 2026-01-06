這個標題像個段子的開頭，不如就先上兩個笑話。先說一個我在會議中，偶爾會聽到的：「我不是爭論，我只是在解釋為什麼我是對的。」其實我很贊同，這是每個工程師都該有的態度，也就是：「別吵，我永遠是對的。」另一個有關工程師的笑話是：換個燈泡需要幾個程式設計師？答案是「一個都不需要——這是硬體問題」。

言歸正傳，為什麼一群工程師去打高爾夫？

話說公司內熬了一段時間的跨組項目終於完成了，我們尊稱「Grandboss」──也就是老闆的老闆，他手抖了一下，批了預算讓我們出去見見世面。我們選定了高爾夫練習場，因為Grandboss手抖的力道不夠大，批的預算只夠我們幾十個人去練習場。

這個在波士頓 （Boston）近郊的練習場，好玩的地方在於他們把揮桿和電子遊戲結合在一起，每個高爾夫球裡都有感應器，球場上有不同大小的標靶，也埋設了感應器，方便計分。每個發球台有一套計分系統，一組五、六人，跟打保齡球一樣，積分排名一覽無遺，每一局還可以選擇不一樣的計分方式。

這讓我想起了另一個在波士頓海港（Boston Seaport）的飛鏢俱樂部，結合了射飛鏢與電子遊戲。說穿了，高爾夫揮桿或射飛鏢的基本動作不變，但是一結合電子遊戲，計分方式就能千變萬化，簡單的遊戲突然就活潑了。

那是一個晴朗的星期五，和風微煦，我們一邊忙著揮桿，一邊吃吃喝喝，還不忘彼此調侃，炫耀自己技術比較好，積分高。說著說著，我們開始計較計分方式準不準確。起因是其中一個計分方式，電腦螢幕上有個木造城堡，以高爾夫球的落點決定能不能讓城堡坍塌，我老是打不中，因而忿忿不平，我說這款程式有bug，引起同事的熱烈討論。

甲先提問：「假設感應器運轉正確，需要什麼樣的數據算出落點？」我回答：「假設球桿也有感應器，在球桿碰上高爾夫球的那一瞬間，應該可以收集到打擊點的角度和撞擊力。」乙興致勃勃地接話：「對，對，有了這些數據就可以算出落點。」

但問題來了，城堡完全是電腦虛擬的，要怎麼把落點正確轉換成城堡的受擊點，進而計算出能不能讓城堡坍塌？

我直言：「這部分一定有bug，不然就是隨機忽悠人，隨意找個參數就決定城堡能不能坍塌。所以這一局不算數。」

我們這一群工程師在高爾夫練習場討論別人開發的程式有bug，然後盡興而歸。