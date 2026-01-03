在跳完尊巴（Zumba）舞後，一個朋友說：「我在跳舞時往後看，看到你跳舞的樣子，像是十幾歲的姑娘。」話題拉開，她說她跳尊巴舞的經歷，足足有十年之久了。

她說，她十年前去做骨骼檢測，醫師說她有骨質疏鬆，必須趕緊做運動補救，於是她就去住家附近的YMCA，每個月繳六十美元去跳尊巴舞。奇妙的是，後來幾年她再回去檢驗骨骼，醫師很開心地說，她的指數都進步了。

這個朋友每周跳幾次尊巴舞，課程每次一小時，其他時間就自己在健身房的機器上運動，把肌肉練結實。她幾年前知道自己的聯邦醫療保險 可以讓她去健身房免費運動，一年下來省了七百美元，她開心地說：「樂此不疲啊。」

這個朋友來美國讀書之前，在中國是擔任醫生的，她知道骨骼疏鬆隨著年紀漸長，很難避免，但她也知道，自己的努力可以避免將來的行動不便。

她說：「我喜愛爬山，萬一骨質疏鬆症嚴重了，我還爬什麼山？我可能連走路都困難，需要人家攙扶，或者得坐輪椅或拿拐杖出門，那絕對不是我要的。」

我的同學朋友中，患有骨質疏鬆症的人所在多有，有些人都以為六十多歲的人有骨質疏鬆症再正常不過，但是這名有醫師背景的朋友就清楚知道，主動權其實掌握在自己的手裡。

從十年前的醫師報告中，她改變了自己的生活型態，變成每周到健身房運動七天的人；她也每年開開心心到國外一個人旅行。

我也是在六十五歲擁有聯邦醫療保險後，經朋友告知我有免費去健身房運動的資格後，毫不手軟地去了。從原先的一周一天，變成一周三天，然後變成一周七天。即便這學期我因上了博士班，課程更忙，不得不減少跳尊巴舞的次數，我還是想方設法維持至少每周四天以上的運動。

尊巴舞屬於中度到強度的運動，即便一星期只有四次，對心臟和骨骼也助益良多。這幾年下來，每次摸到結實的肌肉時，我就開懷不已。這顯然就是運動的結果，也是最美的報酬。